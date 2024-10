kronika

Streljal na sorodnika; po pretepu na policijski postaji dva v priporu

2.10.2024 | 11:10 | M. K.

Ribnica/Kočevje - Na območju Ribnice je včeraj popoldne prišlo do spora med družinskima članoma. 62-letni moški je streljal proti 57-letnemu družinskemu članu in ga pri tem lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so osumljenemu na kraju odvzeli prostost in ga bodo zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo privedli pred preiskovalnega sodnika, so navedli na ljubljanski policijski upravi.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Po pretepu na policijski postaji

V nedeljo pa smo poročali, da se je ponoči v prostore Policijske postaje Kočevje zatekla skupina oseb, ki so se med seboj prerekale in tudi fizično obračunale. Spor je sledil prometni nesreči dveh avtomobilov, oškodovanec, ki se je zatekel na policijsko postajo po pomoč, pa je bil v dogodku tudi poškodovan.

PU Ljubljana svoje poročanje danes dopolnjuje z informacijo, da sta bila oba osumljena, ki so ju takrat pridržali, privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je obema odredil pripor.

Huje poškodovan motorist

Sicer pa s PU Ljubljana danes med drugim poročajo tudi o včerajšnji opoldanski prometni nesreči v Starem Logu pri Kočevju, kjer je motorist zaradi prehitre vožnje izgubil nadzor nad motorjem in padel. V nesreči se je huje poškodoval, vendar po doslej znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo.

