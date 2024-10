gospodarstvo

O naprednih biomaterialih v medicini: Raziskave, inovacije in priložnosti

2.10.2024 | 10:00 | M. K.

Novo mesto - V dvorani Podjetniškega inkubatorja Podbreznik je včeraj potekal znanstveni posvet z naslovom "From Lab to Life: Advanced Medical Materials". Dogodek sta organizirala inštitut Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto in Razvojni center Novo mesto. Posvet je osvetlil najnovejše raziskave in tehnologije na področju naprednih medicinskih materialov.

Foto: Rudolfovo

Dogodek je ponudil vpogled v celovit proces – od raziskovalnega dela do prenosa tehnologij in komercializacije. Prof. dr. Simon Muhič, predsednik znanstvenega sveta Rudolfovega, in Simon Jeraj iz Razvojnega centra Novo mesto sta v uvodnih nagovorih poudarila pomen sodelovanja med raziskovalnimi inštituti, industrijo ter podjetniškim podpornim okoljem pri razvoju naprednih materialov oz. startupov, ki lahko korenito preoblikujejo zdravstveno oskrbo.

Napredni materiali in prenos tehnologij so bili v središču razprave, so sporočili organizatorji. Pisarna za prenos znanja in tehnologij na Rudolfovem, ki jo vodi doc. dr. Ana Hafner, igra ključno vlogo pri prepoznavanju potencialnih inovacij, nastalih med raziskovalnimi procesi, in pri skrbi za njihovo komercializacijo. Materiali, kot so nanomateriali, visokozmogljivi kompoziti, pametni materiali in biomateriali, so zaradi svojih edinstvenih lastnosti in potencialnih aplikacij v različnih industrijah, vključno z letalsko industrijo, zdravstvom, elektroniko in energetiko, v ospredju svetovnih raziskav.

Prof. dr. Igor Drstvenšek z Univerze v Mariboru je v svojem predavanju poudaril izjemne priložnosti, ki jih biomateriali prinašajo v zdravstvu: »Biološko razgradljive zlitine lahko v ortopedski praksi pripomorejo k zmanjšanju zapletov, skrajšanju rehabilitacijskih postopkov in posledično zmanjšanju stroškov zdravljenja.«

Dr. Hanuma Reddy Tiyyagura, raziskovalec na Rudolfovem, je izpostavil pomen prenosa raziskav v industrijsko prakso: »Naš cilj je, da napredne raziskave ne ostanejo zgolj v laboratorijih, temveč se preoblikujejo v rešitve, ki neposredno koristijo pacientom po vsem svetu.«

Dogodek je prav tako osvetlil priložnosti za startup podjetja. Tehnologije, razvite v okviru naprednih raziskav, predstavljajo izjemen potencial za mlada podjetja, ki s svojim inovativnim pristopom lahko razvijajo nove produkte za tržne niše. Na dogodku je bil predstavljen uspešen primer podjetja DENTAS d.o.o., ki uporablja napredne biomateriale in 3D tiskalnike za izdelavo medicinskih vsadkov. Takšen pristop jim omogoča hitro rast in konkurenčno prednost na trgu.

Razprave na dogodku so pokazale, da napredni biomateriali predstavljajo izjemen potencial za trajnostni razvoj zdravstvenih storitev in so ključni za prihodnost sodobne medicine, so organizatorji posveta še zapisali v sporočilu za javnost.

