Ob sumu zlate trsne rumenice poziv k hitri prijavi za pregled vinogradov

2.10.2024 | 08:00 | STA

Vinogradniki, ki sumijo na pojav zlate trsne rumenice v vinogradih na okuženih območjih, naj čim prej oddajo prijavo fitosanitarnim preglednikom za pregled vinogradov. Opravljen pregled je pogoj za uveljavljanje finančnega nadomestila, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ob trgatvi pogled na zdravo grozdje razveseli vinogradnika. A v mnogih vinogradih ni tako. (Foto: arhiv; L. L.)

Finančno nadomestilo je ukrep pomoči vinogradnikom na okuženih območjih zlate trsne rumenice za odstranjene in uničene simptomatične trse v vinogradih, ki imajo do 20 odstotkov simptomatičnih trsov. Do finančnega nadomestila je upravičen vinogradnik, ki je vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev, izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila v skladu z uredbo o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice ter odda vlogo.

Eden od pogojev za uveljavitev nadomestila je dokument fitosanitarnega preglednika o opravljenem pregledu in potrditvi navzočnosti simptomov zlate trsne rumenice v vinogradu. Vinogradniki oddajo prijavo za pregled skladno z navodili za uveljavljanje finančnega nadomestila za odpravo škodo zaradi zlate trsne rumenice.

Fitosanitarni pregledniki bodo glede na vremenske razmere in stanje v posameznih vinogradih najpozneje 21. oktobra zaključili preglede v vinogradih in izdajo zapisnikov za potrditev pojava zlate trsne rumenice v letu 2024.

Za uveljavitev finančnega nadomestila v letu 2024 se vloge pošlje Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja od 10. do 30. oktobra. Vinogradnik mora imeti najpozneje en dan pred oddajo vloge v registru kmetijskih gospodarstev prijavljene podatke, ki izkazujejo dejansko stanje števila trsov na grafično enoto rabe kmetijskega gospodarstva (GERK), in vložen dokument fitosanitarnega preglednika o potrditvi pojava zlate trsne rumenice na posameznih enotah GERK.

Poleg tega mora vinogradnik zatirati ameriškega škržatka v skladu z uredbo in napovedmi javne službe zdravstvenega varstva rastlin. Pred oddajo vloge mora v vinogradu, za katerega želi uveljaviti finančno nadomestilo, odstraniti in uničiti vse simptomatične trse skupaj s koreninami, kar ob oddaji vloge potrdi z izjavo.

