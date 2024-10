dolenjska

Priznanje Ekošole tudi za otroke iz Brezja

1.10.2024 | 12:00 | M. M.

Foto: DRPD Novo mesto

Novo mesto - Med letošnji nagrajenci Ekošole v njihovi akciji Ne zavrzi oblek, ohrani planet je tretje mesto v posebni kategoriji osvojil Dnevni center za romske otroke Brezje Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Otroci so se z recikliranjem oblačil naučili, kako skrbneje ravnati z njimi, kako iz starih oblačil ustvariti nove uporabne izdelke in, predvsem, kako lahko vsakdo prispeva k ohranjanju narave.

Kot je znano, DRPD v največjem novomeškem romskem naselju vsak delovnik otrokom nudi učno pomoč, poleg domačih nalog in utrjevanja snovi v tesnem sodelovanju z učitelji, pa dečkom in deklicam nudi še vrsto aktivnosti, ki prispevajo k njihovemu uspešnejšemu vključevanju v družbo, samozavesti, razvijanju talentov ipd. »Nenehno smo na preži za novimi načini, kako jih motivirati in jim tudi v praksi pokazati, da zmorejo. Obiskujejo nas prostovoljno po šoli in prag našega centra vsakodnevno prestopi okoli 40 otrok, na kar smo upravičeno ponosni,« je povedala vodja programa Mojca Vegelj in pri tem izpostavila sodelavko Amro Avdibašić, ki je tako zaposlene kot otroke navdušila za omenjeni projekt Ekošole.

Deset otrok, starih od 9 do 13 let, je zbiralo stara oblačila, iz katerih so ob podpori mentoric ustvarjali nove, uporabne izdelke: od torb in nakita do povsem »novih« oblačil. Svoje modne kreacije so ponosno predstavili tudi vrstnikom na priložnostni modni reviji v Skupnostnem centru Brezje Žabjak.

»Z romskimi otroki 2. in 3. triade smo več mesecev ustvarjali na naših šiviljskih delavnicah. Za šivanje smo se odločili, ker res radi šivajo in so pri tem tudi zelo spretni. Tudi njihove mamice so dobre v tem, saj so si v preteklosti veliko oblačil sešile same. Želeli smo nadaljevati in še nadgraditi to tradicijo,« je še povedala Vegelj.

Ker niso vzgojnoizobraževalna ustanova, so sodelovali v posebni kategoriji in bili nad osvojenim tretjim mestom na ravni države več kot ponosni. »Nekatere bronaste kolajne svetijo močneje kot zlate,« je povedala Amra Avdibašić, ki je skupaj s tremi deklicami, Almo, Natalijo in Veneso, v imenu DNC Brezje priznanje minuli teden prevzela na prireditvi Ekošole na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Ob tem je zaključila: »Tudi kakšno solzico sreče smo potočile, seveda. In se z otroki dodatno motivirani vrgli v nove eko izzive, ki naj ostanejo še skrivnost. Če bomo uspešni, jih bomo skupaj občudovali ob zaključku šolskega leta v okolici našega centra v Brezju.«

Omenjeni program DRPD Novo mesto sicer podpirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Novo mesto, FIHO in Krka, d. d., Novo mesto.

‹ nazaj