FOTO: Iz razbitega audija lažje poškodovan; na prehodu trčil v otroka

1.10.2024 | 10:15 | M. K.

Včeraj okoli 16.30 se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča na cesti med Gabrom in Uršnimi seli. 44-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste na brežino, kjer je trčil v skalo in se z vozilom prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog, so danes sporočili iz PU Novo mesto.

Vir fotografij: Radio Odeon

Na prehodu trčil v otroka

Črnomaljski policisti so bili včeraj nekaj po 8. uri obveščeni o povoženju peške v Črnomlju. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 73-letni voznik osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčil v 11-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano deklico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Prehiter

Dopoldne so policisti na območju Čateža ob Savi ustavil voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes, ki je na cesti na Primorskem, kjer je hitrost omejena na 110 km/h vozil 160 km/h. 23-letnemu državljanu Albanije so izrekli globo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Loče, Rigonce, Brežice, Čatež ob Savi, Mali Obrež) včeraj prijeli 25 državljanov Afganistana, 22 Sirije, devet Indije, pet Nepala, štiri Maroka, dva državljana Turčije in Egipta ter državljana Bangladeša. Na območju PP Črnomelj (Hrast pri Vinici, Vinica) so prijeli 12 državljanov Turčije in državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 77. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 206 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, tri nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in osem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume tatvin ter posredovali zaradi nesreč pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

