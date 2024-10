šport

Po slabši zadnji četrtini poraz v Čačku

1.10.2024 | 08:10 | STA; M. K.

Čačak - Košarkarji Krke so v 2. krogu lige Aba izgubili z Borcem z 71:80 (17:17, 40:37, 58:59).

* Dvorana Borac, gledalcev 1500, sodniki: Koljenšić (Črna gora), Mustapić, Kruljac (oba Hrvaška).

* Borac: Baldwin 15 (2:3), Pavićević 10 (2:6), Nikolić 4 (2:4), Jošilo 8, Furmanavičius 12 (5:6), Smith 12 (2:2), Gagić 13 (5:7), Manojlović 1 (1:2), Valinskas 5 (1:2).

* Krka: Garcia 12 (3:3), Persons 10 (2:2), Plut 2, Jurković 6 (2:4), Špan 14 (2:2), Cerkvenik 6 (1:2), Smrekar 3, Klobučar 6 (1:1), Čebašek 12 (1:2).

* Prosti meti: Borac 20:32, Krka 12:16.

* Met za tri točke: Borac 2:14 (Furmanavičius, Baldwin), Krka 9:35 (Čebašek 3, Špan 2, Garcia, Cerkvenik, Smrekar, Klobučar).

* Osebne napake: Borac 20, Krka 28.

* Pet osebnih: Plut (23.).

Slovenska predstavnika v ligi Aba po drugem krogu ostajata brez zmage. Cedevita Olimpija je izgubila proti FMP in Dubaju, Krka pa prejšnji teden doma z Mego in sinoči na gostovanju v Čačku proti Borcu.

Novomeščani so se motivirano ter zbrano lotili domače zasedbe, tri četrtine tekme so držali ravnotežje, na začetku zadnjega dela pa je Borac pobegnil na 6, 7 točk prednosti in to razliko zadržal vse do konca.

Krko je izdala učinkovitost v napadu, saj je zadnjo četrtino ob metu za tri točke 2:10 izgubila s 13:21. Skupno je bil njen met iz igre zgolj 33-odstoten.

Španec Marc Garcia, ki je bil z 12 točkami drugi strelec zasedbe Dejana Jakare, je trojke metal 1:9, Miha Cerkvenik (13 skokov) 1:5, Jan Špan (14 točk) pa 2:6.

Izjava po tekmi: Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitam Borcu za zasluženo zmago. V drugem polčasu so bili veliko boljši od nas. Naredili smo neke stvari, ki jih ne bi smeli. Na koncu smo igrali preveč individualno. Prav tako ponovno nismo zadevali odprtih metov, a tako pač je. Prvi polčas smo odigrali res tako, kot smo se dogovorili in žoga je krožila. Na koncu smo dobili preveč točk izpod koša in tako ne moreš premagati moštvo, kot je Borac, na njegovem parketu. Mi bomo nadaljevali z delom, Borcu pa želim srečo v nadaljevanju sezone.«

Krka se bo tudi v naslednjih treh krogih srečala z ekipami, s katerimi se bo potegovala za mesta v drugi polovici nastopajočih. To soboto bo gostila Spartak, nato jo čaka gostovanje pri Ciboni, 20. oktobra pa se bo v Novem mestu srečala s Studentskim centrom.

