Občinska uprava v novih prostorih

30.9.2024 | 13:30 | M. Žnidaršič

Mirna Peč - V prenovljenem in energetsko obnovljenem poslopju nekdanje osnovne šole v središču Mirne Peči že domuje tudi občinska uprava. Stavbo tako postopoma polnijo z vsebinami: v njej že nekaj let uspešno delujejo Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, enota Polonca Vrtca Cepetavček in ambulanta splošne medicine Zdravstvenega doma Novo mesto.

Zadovoljna župan Andrej Kastelic in direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan. Več fotografij občinske uprave v novih prostorih spodaj v fotogaleriji. (Foto: M. Ž.)

Tokrat so prenovili del pritličja, ki je dobilo veliko avlo, namenjeno različnim družabnim dogodkom, ter velik in svetel prostor za domača društva, in skoraj celotno nadstropje. Uredili so deset pisarn, poleg tistih za občinsko upravo še nekaj dodatnih, arhiv občine in depo muzeja, sanitarije, manjšo in večjo sejno sobo, ki jo bo s pregrado mogoče uporabljati tudi za manjše kulturne in druge dogodke. Vse skupaj je povezano z dvigalom, tako da do zgornjih prostorov lahko brez težav dostopajo tudi gibalno ovirane osebe.

Župan Andrej Kastelic je zadovoljen, da so prostori funkcionalni in lepo urejeni pa tudi energetsko bistveno ugodnejši, kot so bili prejšnji, in predvsem v korist občanov, kar je bil tudi glavni cilj, ko so razmišljali o prihodnosti nekdanje šole.

