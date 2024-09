šport

Krkaši v izdihljajih tekme zmagali na Portovalu

30.9.2024 | 08:40 | STA; M. K.

Nogometaši Krke so sinoči zmagali na domačem Portovalu, z 1:0 so premagali Beltince Klimo Tratnjek.

Veselje krkašev (Foto: Valentin Juranič)

Nogometaši Aluminija so po nekoliko slabšem začetku v 2. SNL že našli ritem in se prebili tik pod vrh. V 8. krogu so v boju za drugo mesto v gosteh premagali Dravinjo z 2:1, s tem pa tudi izkoristili dejstvo, da je Tabor Sežana doma le remiziral 1:1 z velenjskim Rudarjem, Beltinci Klima Tratnjek pa z 0:1 izgubili v Novem mestu proti Krki.

Novomeščanom je točki zagotovil gol Marka Glihe v 88. minuti.

Foto: Valentin Juranič

Že v soboto je bilo jasno, da bo vodstvo zadržala Gorica. Novogoričani so gostovali v Posočju pri Tolminu in zmagali z 2:1, čeprav so tekmo končali le z deseterico po izključitvi Ziada Ouled-Haj-M'Handa v 76. minuti. Odločilni gol je dosegel izkušeni Tim Matavž v 73. minuti.

Triglav je v gosteh z 2:0 odpravil Dravo, oba gola je dosegel Toni Vinogradac, skupaj jih ima pet in je drugi strelec lige, Jadran in Ilirija pa sta se razšla brez golov. V soboto bi morala igrati tudi Bilje in Brinje Grosuplje, a je bila tekma preložena na 9. oktober zaradi prevelike količine padavin.

V petek je Kety Emmi&Impol Bistrica v gosteh premagala Slovan z 2:0.

* Izidi, 8. krog:

- petek, 27. september:

SLOVAN - KETY EMMI&IMPOL BISTRICA 0:2 (0:1)

* Ljubljana, gledalcev 200, sodniki: Bubek, Jug in Krapež.

* Strelca: 0:1 Martinčič (18.), 0:2 Svržnjak (86.).

* Slovan: Mrežar, Jerak, Popovič (od 58. Dvoršak), Puškar (od 79. Haznadar), Cverle (od 46. Ristić), Džajić (od 58. Dodig), Repnik (od 46. Panetić), Vidović, Janković, Maksimović, Duraković.

* Bistrica: Erjavšek, Zajšek, Poredoš, Dukarić (od 57. Opačić), Krapuhin (od 75. Kobal), Martinčič, Lebar, Svržnjak, Marsetič (od 86. Tavares), Kapun, Frešer (od 75. Horvat).

* Rumeni kartoni: Vidović, Janković; Kapun, Opačić.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 28. september:

DRAVA PTUJ - TRIGLAV KRANJ 0:2 (0:0)

* Ptuj, gledalcev 100, sodniki: Tozan, Jerman, Gornik.

* Strelec: 0:1 Vinogradac (64.), 0:2 Vinogradac (68.).

* Drava: Vidic, Rec, Erhatič (od 69. Rogina), Mlakar, Verbič, Vugrinec (od 69. Tassin), Džankič, Horvat, Wirekoh (od 78. Doplihar), Janežič (od 69. Žulj), Lovenjak.

* Triglav: Sorčan, Cukjati, Brkić (od 78. Kasnik), Čadež (od 59. Vinogradac), Kregar (od 78. Dakič), Pokorn, Šimunović, Šušnjara, Piskule, Gorenc Stanković, Mosquera, Žinič (od 86. Ljubijankič).

* Rumeni kartoni: Janežič, Wirekoh, Verbič, Žulj; Gorenc Stanković, Cukjati.

* Rdeči karton: /.

TOLMIN - GORICA 1:2 (1:1)

* Tolmin, gledalcev 450, sodniki: Kondić, Čiča, Kurež.

* Strelca: 0:1 Bloudek (3.), 1:1 Almeida (44.), 1:2 Matavž (73.).

* Tolmin: Štrasberger, Stanojević, Šturm, Zarifović, Marsenić (od 86. Delibegović), Kavčič, T. Kujović, Rutar, Carossi (od 80. D. Perše), Almeida, M. Perše (od 39. Cassama).

* Gorica: Jurca, Vendramin (od 59. Matavž), Korošec, Ouled-Haj-M'Hand, Žejen (od 59. Mačak), Pihler (od 46. Bulatović), Ćurić, Comita, Kitek (od 86. Baya), Hodžić, Bloudek (od 75. Marjanac).

* Rumeni kartoni: Vendramin, Ouled-Haj-M'Hand, Matavž.

* Rdeči karton: Ouled-Haj-M'Hand (76.).

JADRAN DEKANI - ILIRIJA 1911 0:0

* Dekani, gledalcev 100, sodniki: Gergič, Dedić, Majcen.

* Strelci: /.

* Jadran: Gabrić, Petriško, Cerovec, Rob Rudonja, Bračko, Klavora, Pobi (od 83. Zonta), Burin, Kerin (od 74. Zupan), Nwachukwu, Žabkar.

* Ilirija: Dermastija, Brecl, Kračun, Štricelj, Čeh, Tomiček, Bartolj, Rajter Krebs, Kepic, Gibson, Špernjak.

* Rumeni kartoni: Rob Rudonja, Žabkar; Kepic, Kračun, Bartolj.

* Rdeči karton: /.

- NEDELJA, 29. SEPTEMBER:

DRAVINJA - ALUMINIJ 1:2 (0:1)

* Slovenske Konjice, gledalcev 200, sodniki: Rađević, Benc, Holcman.

* Strelci: 0:1 Domjan (41.), 0:2 Kolar (46., a.g.), 1:2 Ramšak (73.).

* Dravinja: Mrežar, M. Kolar, Ramšak, Kopač (od 87. Napotnik), Rožmarič, Justinek (od 75. Kozar), Jevšenak, Turinek, Privošnik, Vezjak, A. Kolar (od 57. Vodopivec).

* Aluminij: Banić, Zeljković, Pristovnik, Tanyi (od 85. Rahle), Maher (od 75. Kočar), Jagić, Zuo (od 68. Prenkpalaj), Kosi (od 68. Kolednik), Hunjet, Koderman, Domjan.

* Rumeni kartoni: Prenkpalaj, Privošnik; Zeljković, Jagić.

* Rdeč karton: /

KRKA - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 1:0 (0:0)

* Novo mesto, gledalcev 100, sodniki: Jerič, Brezar, Habuš.

* Strelec: 1:0 Gliha (88.).

* Krka: Čadež, Lipec, Šalja, Žur, Medle (od 71. Judež), Kapun, Gliha (od 90. Lalić), Rorič, Fernandez (od 78. Kovačič), Koprivnik (od 71. Nadarević), Bićanić.

* Beltinci Klima Tratnjek: Zver, Težački, Kamenšek, Pahić, Igwe (od 76. Gabrovec), Oštrek, Štimac (od 72. Kosi), Težak, Štrakl, Sočič, Rantaša, Kasalo.

* Rumeni kartoni: Rorič, Bićanić; Sočić, Težak.

* Rdeč karton: /

TABOR SEŽANA - RUDAR VELENJE 1:1 (1:1)

* Sežana, gledalcev 300, sodniki: Begič, Salkić, Pirman.

* Strelca: 1:0 Pajaro (234.), 1:1 Satchwell (42.).

* Tabor Sežana: Fermišek, Buss (od 84. Nejčev), Vodeb, Ivanov Todorov, Maloku, Pajaro (od 56. Vrabec), Hristov Petkov, Stančič (od 84. Pavlović), Bafounta, Rose, Zlatev (od 56. Fortuna).

* Rudar Velenje: Ribič, Medič Slaček, Kozina, Sitar, Satchwell (od 75. Djermanović), Matjašič (od 87. Galić Bosnić), Vošnjak (od 62. Kantužer), Irmančnik, Džumhur (od 75. Grgić), Knežević (od 87. Pišek), Lagundžić.

* Rumeni kartoni: Hristov Petkov, Vodeb, Maloku; Vošnjak, Kantužer, Djermanović.

BILJE - BRINJE GROSUPLJE (preloženo na 9. oktober zaradi prevelike količine padavin)

- lestvica:

1. Gorica 8 5 3 0 20:9 18

2. Aluminij 8 5 1 2 12:10 16

3. Tabor Sežana 8 4 3 1 18:10 15

4. Triglav Kranj 8 4 3 1 17:10 15

5. Jadran Dekani 8 4 2 2 9:8 14

6. Beltinci 8 4 1 3 15:11 13

7. Dravinja 8 4 1 3 11:8 13

8. Brinje Grosuplje 7 3 2 2 12:9 11

9. Bilje 7 3 1 3 8:7 10

10. Bistrica 8 2 3 3 12:14 9

11. Ilirija 1911 8 2 3 3 9:13 9

12. Krka 8 3 1 4 8:10 10

13. Rudar Velenje 8 0 5 3 8:16 5

14. Drava Ptuj 8 1 2 5 6:18 5

15. Slovan 8 0 4 4 6:11 4

16. Tolmin 8 1 1 6 5:12 4

