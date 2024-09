šport

Po razburljivih končnicah za gol izgubili krkaši in Ribničani

29.9.2024 | 09:00 | M. Ž.

Novo mesto, Ribnica - Drugi derbi 4. kroga Lige NLB se je včeraj v Novem mestu po infarktni končnici končal z zmago rokometašev iz Celja, ki so zadržali prvo mesto na lestvici.

Rokometaši Krke so tekmo tesno izgubili v zadnjih sekundah. (Foto: Jure Klobčar)

Obračun v dvorani Marof so bolje pričeli gosti, ki so si hitro priigrali dva gola prednosti, po njihovem vodstvu 7:5 v 12. minuti pa so pobudo prevzeli izbranci domačega trenerja Mirka Skoka ter pet minut kasneje po delnem izidu 4:0 povedli z 9:7.

Po obdobju enakovredne igre so gostitelji znova nekoliko bolj odločno pohodili stopalko za plin v zadnjem delu prvega polčasa, ko so si priigrali tudi najvišjo prednost (13:10 in 15:12).

Izbranci portugalskega Paula Pereire iz Celja so drugi polčas odprli z delnim izidom 3:0 in vodstvom 16:15, a so jim Dolenjci v 38. minuti znova ušli na +3 (19:16). Nato so Štajerci znova strnili svoje vrste in po golu Luke Perića v 47. minuti izenačili na 22:22.

V razburljivi in izenačeni končnici so si 26-kratni slovenski prvaki iz Celja v 54. minuti priigrali dva gola prednosti (26:24), dobro minuto pred koncem pa tri (30:27).

A gostitelji so v zadnji minuti po golih Klemna Matka, Vojislava Vukića in Leona Raša izenačili na 30:30, Celjanom pa je zmago prinesel - tako kot že na nekaterih prejšnjih tekmah - Perić, ki je zadel za končno zmago z 31:30, so dogajanje na parketu povzeli v Rokometni zvezi Slovenije.

V novomeški ekipi sta bila najbolj učinkovita Vojislav Vukić s sedmimi in Jernej Avsec s šestimi zadetki, v celjski pa Tadej Mazej s sedmimi in Mlakar s šestimi goli

Novomeščani bodo v prihodnjem krogu gostovali v Kopru, tekma bo 2. oktobra.

Aljaž Lavrič, MRK Krka, je po tekmi povedal: »Tekma je bila podobna kot prejšnja proti Gorenju. V prvem polčasu, pa tudi večino drugega, smo imeli stvari pod kontrolo, nato pa se je zgodil mrk v igri, ko se nismo uspeli sestaviti ne v obrambi, ne v napadu. Zadnjo minuto je imelo Celje še tri gole prednosti, v infarktni končnici smo uspeli izenačiti, na koncu pa v zadnji sekundi prejeli gol. Glede na videno v zadnjih dvajsetih minutah tekme lahko rečem, da so Celjani zasluženo zmagali.«

MRK KRKA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 30:31 (15:13)

* Dvorana Marof, gledalcev 485, sodnika: Hotko in Miklavčič.

* Krka: Šalamon, Blaževič, Vujadinović, Avsec 6, Cirar 2, Rašo 5, Gliha 1, Ščuka 1, Vukić 7 (3), Stanojević 1, Rašo 4, Zajc, Nikolić 1, Lavrič, Kukman 1, Matko 1.

* Celje Pivovarna Laško: Češek, Gaberšek, Perić 2, Marguč 5 (4), Mazej 7, Bognar 1, Belej, Antonijević, Onufriienko 5, Milićević 4, Ćirović 1, Malović, Makuc, Hurtado Vergara, Mlakar 6 (2), Rakita.

* Sedemmetrovke: Krka 4 (3), Celje Pivovarna Laško 6 (6).

* Izključitve: Krka 10, Celje Pivovarna Laško 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Svišu prvi par točk v sezoni

Rokometaši iz Ivančne Gorice so v Ribnici osvojili prvi par točk v tej sezoni, Ribničani pa so doživeli drugi poraz v Ligi NLB.

V deželi suhe robe je bila tekma izenačena do izida 8:8, nato pa so pobudo prevzeli RK Sviš Cugelj okna iz Ivančne Gorice. V 23. minuti so po golu Aljaža Kutnarja povedli s 17:11, štiri minute kasneje pa je Domen Košir povišal na 20:13. A gostitelji so v končnici prvega polčasa le strnili svoje vrste in se po delnem izidu 3:0 na veliki odmor odpravili z zaostankom štirih golov (16:20).

V drugem polčasu so se izbranci domačega trenerja Boruta Mačka pognali v odprt lov na goste, a se jim ni izšlo. V 58. minuti so se po golu Žana Žagarja približali na gol zaostanka (31:32), v živčni in razburljivi končnici pa sta točki vendarle odšli v Ivančno Gorico.

Pri gostih je bil najbolj učinkovit Andraž Justin z osmimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Jaka Glavan z 12 obrambami. Pri domačih so Žagar, Nikola Stefanović in Uroš Knavs dosegli po šest zadetkov.

Zasedba iz Ribnice bo v prihodnjem krogu gostovala v Slovenj Gradcu, ekipa iz Ivančne Gorice bo gostila Urbanscape Loko. Obe tekmi bosta 2. oktobra.

Jaka Đekić, RD Riko Ribnica: »V tekmo smo šli načeti, saj nas pestijo težave s poškodbami. Kljub temu smo bili zbrani, a napadalno smo bili razpoloženi. Škripalo pa je predvsem v obrambi, do konca tekme pa smo izgubili še dva igralca in ni se nam uspelo sestaviti, da bi tekmo v drugem polčasu obrnili v našo korist.«

Jaka Glavan, RK Sviš Cugelj okna: »Kot vedno je bila tudi tokratna tekma v Ribnici težka. Prve tri tekme sezone se niso obrnile v našo korist, ta danes se nam končno je. Upam, da bo našim mladim fantom sedaj lažje. Čestitke fantom, čestitke Ribničanom, ki so pokazali, da so tudi brez nekaterih nosilcev, npr. Brina, čvrsti v obrambi in so kakovostna ekipa. Sedaj moramo izgraditi sami sebe, da se ne bomo v zadnjih minutah premagovali sami in bomo tekmo mirno pripeljali do konca.«

RD RIKO RIBNICA : RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA 31:32 (16:20)

* ŠC Ribnica, gledalcev 250, sodnika: Kavalar in Žitnik.

* Riko Ribnica: Braunović, Jelenovič, Dobaj, Pogorelec, Planinšek 4, Mihelič 2, Gorenc, Žagar 6, Javor, Stefanović 6, Begić Zbačnik 1, Skol, Begić 2, Nosan, Đekić 4, Knavs 6 (4).

* Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Justin 8 (5), Kolarič 1, Tekavčič 3, Stopar 2, Klemenčič 2, Ravnikar, Kutnar 2, Pirnat, Grum 3, Bradač, Korošec 5, Ključanin 5, Kompare, Košir 1.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (4), Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 5 (5).

* Izključitve: Riko Ribnica 6, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 4 minute.

* Rdeči karton: Nosan (40.).

