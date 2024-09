dolenjska

Otrok ne bodo pošiljali v nevarno šolo! Zahtevajo odstop ravnatelja.

29.9.2024 | 06:25 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Da je romska problematika tudi v šentjernejski občini vse hujša, priča nastanek nedavno ustanovljene Civilne iniciative (CI) Šentjernej, ki je včeraj popoldne pred osrednjim kulturnim hramom organizirala prvi protestni shod z naslovom Za varnost otrok.

Udeležilo se ga je okrog tristo ljudi, predvsem domačinov, pa tudi občanov drugih dolenjskih občin, ki zahtevajo resen pristop pri urejanju romskih vprašanj. Med drugim pa je bilo slišati tudi zahtevo po odstopu ravnatelja OŠ Šentjernej Aljoša Šipa.

Na protestnem shodu CI Šentjernej se je zbralo okrog tristo ljudi.

V imenu CI Šentjernej je njen član Domen Matjaž povedal, da je romska problematika na njihovem območju presegla meje vzdržnega in je ljudem dovolj toleriranja izgredov Romov, izkoriščanja države in praznih obljub vlade do ureditve stanja. A glavni namen shoda je bil zlasti opozoriti na večletno problematiko nasilja na OŠ Šentjernej, ki ga pretežno povzročajo romski otroci, te težave pa se po njihovem mnenju predolgo pometajo pod preprogo, kar ni prav.

Povod nedaven incident na šoli

Domen Matjaž in Vladimir Ban, član in vodja CI Šentjernej.

Nastanek iniciative je spodbudil nedaven inicident na šoli 12. septembra, ko je oče enega od učencev prišel v šolo in fizično obračunal z učencem Romom. Domen Matjaž je očeta podprl in dejal, da je bil njegov odziv odraz stiske in nemoči starša otroka, ki ga je dlje časa maltretiral nasilni sovrstnik. Država bi morala po besedah Matjaža s svojimi institucijami nasilneže odstraniti iz šole in jih obravnavati ostreje, ne glede na to, da so mladoletni.

Pometanje pod preprogo

Zgovorni napisi so bili del protesta.

»Vsakršno nasilno dejanje je potrebno zatirati v kali, delovati preventivno. To odgovornost nosimo najprej starši, ki otroke vzgajamo z zgledom, s sledenjem etičnim normam in postavljanjem meja. Kar pa se tiče šole, je za red in preprečevanje med vrstniškega nasilja kot prvi odgovoren ravnatelj, ki bi kot vodilna oseba moral imeti pregled nad tem, kako se zagotavlja varnost s strani svojih strokovnih sodelavcev in kako se izvaja vzgojni načrt,« je dejal Domen Matjaž.

Povedal je, da se nasilni dogodki na šoli pojavljajo več let, »sprejeti ukrepi pa več kot očitno ne delujejo. Le sreči se lahko zahvalimo, da še ni prišlo do podobnega dejanja, ki se je zgodilo pred dobrimi tremi meseci v Brežicah. Svoje otroke smo starši v primeru, da so žrtve nasilnih dejanj, dolžni zaščititi, še toliko bolj ob ne-delujočem sistemu, ki vlada na šoli.«

Tretješolca dušil s polivinilasto vrečko

Darija Kovačič

Da je veliko zamolčanih dogodkov, ki se jih starši ne upajo izpostaviti, je bilo slišati od mnogih zbranih. Nekaj »zgodb« nasilja iz šentjernejskega hrama učenosti sta na shodu predstavili domačinki Darija Kovačič in Urška Vuk.

Kovačičeva je med drugim predstavila primer matere učenca, ki je v šolskem letu 2021/2022 obiskoval tretji razred. Pri pouku naj bi ga napadel eden od romskih učencev, mu čez glavo poveznil polivinilasto vrečko in ga dušil.

Eden od Romov je po besedah Kovačičeve napadel učenko, ki je sedela poleg njega, in jo začel daviti, enega od prvošolcev pa je romski učenec na igrišču v glavo udaril s pestjo, zaradi česar so imeli starši nato velike težave, da so ga vsak dan spravili v šolo.

V avtopralnici Romi s hladnim orožjem

Urška Vuk je predstavila nekaj pretresljivih zgodb nasilništva.

Šentjernejčanka Urška Vuk, sicer učiteljica ene izmed novomeških šol, ki tudi dela z romskimi otroci, je opozorila na problem nedoslednosti. »Vsako stvar je treba reševati takoj in brez popuščanja. Vodstvo šole je tisto, ki se mora ob takih primerih primerno odzvati, predvsem pa takoj, sicer težave kmalu postanejo večje. Pa naj gre za Roma ali civila. Ko se nekomu popušča, si ta dovoli vedno več. In v šoli je glavni ravnatelj. Otroci morajo biti v šoli varni«! je dejala.

Protestni shod je minil mirno, nekaj policistov ni imelo dela.

Najbolj jo moti, da se po Šentjerneju ne more več sproščeno sprehajati in da npr. ne more iti brez strahu oprat svoj avto v bližnjo avtopralnico. Omenila je nedaven primer, ko so se iz nje ob obisku avtopralnice začeli norčevati Romi, »ki so bili tam s svojimi prestižnimi avtomobili, za katere se človek sprašuje, kako so jih lahko dobili brez trenutka delovne dobe. Videla sem, da so imeli v žepu hladno orožje. Nisem jih prijavila, ker sem se bala. A zdaj se ne več, ker sem del šentjernejske CI. Zdaj si upam, ker vem, da imam za sabo ljudi, ki me bodo podprli,« je povedala.

Starši otroke vpisujejo v druge šole

Problematika z Romi presega meje vzdržnega, pravijo Šentjernejčani.

Kovačičeva, ki je sama obiskovala OŠ Šentjernej, in tudi njeni otroci, pove, da se je stanje v nekaj desetletjih zagotovo močno spremenilo, da so Romi vse hujši in predrznejši, in da se starši bojijo pošiljati svoje otroke v šolo. Pozna primere, ko so jih vpisali v druge šole, npr. v kostanjeviško šolo in drugam, pa tudi sama ne želi, da bi njeni vnuki hodili v šolo, kjer se dopušča romsko nasilje.

Na protestu so sicer zbrani z različnimi napisi sporočili, da otrok ne bodo pošiljali v nevarno šolo, da imajo dovolj pometanja pod preprogo in da zahtevajo učinkovite inšpekcijske službe.

CI zahteva tudi ukrepe, ki bodo vodili k izboljšanju varnostnega stanja na OŠ.

Ravnatelj je prvi odgovoren v šoli, zato zahtevajo njegov odstop

Za takšno stanje v OŠ Šentjernej je po mnenju CI v prvi vrsti odgovoren ravnatelj šole, »zato zahtevamo njegov takojšnji in nepreklicni odstop. Se sploh zavedamo kakšne stiske doživljajo otroci, ki so podvrženi vrstniškemu maltretiranju in kakšne posledice to pušča za njihov osebni in profesionalni razvoj, za razvoj v odgovornega odraslega? Vsakršno obliko nasilja, tako fizično, kot psihično je potrebno, še enkrat, zatirati v kali. Ravnatelju v imenu vseh sporočamo, da sta nesposobnost in neodgovornost do najbolj ranljive skupine – to so naši otroci - nedopustni,« je dejal Domen Matjaž.

Pismo z zahtevo po odstopu mu bodo predali osebno, ravno tako ga bodo prejeli tudi na Občini Šentjernej, šolski minister, Svet zavoda OŠ in Svet staršev.

Nekdanja romska svetnica pove drugače

Darka Brajdič

Protesta sta se udeležila tudi sedanji romski svetnik Valentin Brajdič ter njegova žena Darka Brajdič, ki je bila pred njim romska svetnica v šentjernejskem občinskem svetu osem let. Zgovorna je bila zlasti slednja.

Priznava, da se tudi dogaja nasilje med Romi, v naselju ga rešujejo sami, poudari pa, da na šoli niso problematični samo romski otroci, ampak tudi drugi. Zato se ji ne zdi prav, da se izpostavlja samo učence Rome.

Po nedavnem incidentu v šoli se menda tja bojijo hoditi tudi njihovi romski otroci, »še zlasti glede na odzive in grožnje na socialnih omrežjih in tudi v naselju, da bodo sami vzeli stvari v svoje roke. Zanima me, če bi bil tisti starš Rom – zagotovo bi bil še v priporu in ga ne izpustili,« je prepričana.

Meni, da bi morala občina Šentjernej več narediti za Rome in da če bi na Trdinovi cesti uredila šolsko igrišče, na kar je sama večkrat opozarjala in naj bi bilo že načrtovano, »bi se romski otroci igrali tam in ne bi toliko pohajali naokrog in bi prihajalo do težav.«

»Če nas država ne bo zaščitila, bomo morali za varnost poskrbeti sami«

Shod je bil namenjen opozarjanju na večletno problematiko nasilja na OŠ Šentjernej.

V CI Šentjernej dajejo tudi jasno sporočilo Vladi RS, da je toleriranja izgredov Romov, izkoriščanja države in njihovih praznih obljub do ureditve stanja dovolj.

»Tako ne gre več naprej in odslej bo moralo biti drugače. Dovolj je tega, da se ne moremo v miru odpraviti po nakupih v šentjernejske trgovine brez strahu, da bi doživeli nasilne izpade Romov, napade, žalitve…; da ne moremo iti v avtopralnico brez poniževanj romskih lastnikov prestižnih avtomobilov brez enega leta delovne dobe.., da je sprehod po sicer osvetljenem Šentjerneju v večernih urah nevaren; da trgovci zaradi strahu in groženj sami poravnajo škodo nastalo zaradi kraj, da v strahu in pod pritiskom delajo za preživetje svojih družin; da smo zaradi opozarjanja in prijavljanja kršitev deležni ustrahovanja in maščevanja..,« je stanje povzel glavni govornik na shodu.

Protestniki so z aplavzi pospremili zahteve CI Šentjernej.

Napovedal je, da bodo naslednje aktivnosti vodili v sklopu združenja civilnih iniciativ JV regije, t.i Regijski civilni iniciativi z jasnimi zahtevami – s shodom v podporo županskim predlogom zakonov, ki naslavljajo urejanje romske problematike z nujnimi dodatnimi sistemskimi spremembami kaznovalne in socialne zakonodaje. »Vztrajali bomo, dokler naše zahteve ne bodo uslišane! Če nas država ne bo zaščitila, bomo očitno morali za varnost poskrbeti sami!« pravijo v Šentjerneju.

