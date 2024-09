gospodarstvo

Intersocks z novim robotiziranim skladiščem Autostore

28.9.2024 | 14:30 | STA

Kočevje - V kočevskem podjetju Intersocks, enem od vodilnih proizvajalcev nogavice za šport in prosti čas na svetu, so v petek odprli novo robotizirano skladišče Autostore. Naložba predstavlja ključen del širše strategije podjetja za povečanje proizvodnih in logističnih zmogljivosti, so sporočili.

Novo robotizirano skladišče na Reški cesti v Kočevju bo podjetju omogočilo, da avtomatizira in optimizira svoje logistične procese. Robotski sistem Autostore namreč omogoča učinkovito skladiščenje in obdelavo naročil, kar bo bistveno pospešilo odzivnost na trgu, izboljšalo natančnost dostave in zmanjšalo obremenitev zaposlenih, so zapisali.

Poleg novega skladišča je podjetje v Kočevju pred kratkim odprlo tudi novo proizvodno halo, kupilo najsodobnejše stroje za pletenje nogavic ter izboljšalo svojo informacijsko tehnologijo.

Odprtje robotiziranega skladišča je sicer le prvi korak v širši logistični širitvi podjetja, so zapisali v sporočilu. Naslednja faza bo izgradnja visoko regalnega skladišča z zmogljivostjo za od 10.000 do 12.000 palet različnih modulov, kar bo še dodatno povečalo zmožnosti skladiščenja in omogočilo boljše upravljanje z rastočim povpraševanjem na domačem in tujih trgih.

Intersocks s sedežem v Kočevju je eno vodilnih v proizvodnji in distribuciji visoko funkcionalnih nogavic in tudi vodilni distributer obutve Crocs v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika ter širše v svetu. Je del mednarodne skupine Arklyz s sedežem v Švici. Skupina povezuje podjetja s področja proizvodnje nogavic, čevljev, maloprodaje ter spletne prodaje.

Ustanovljeno je bilo leta 1992 in ima 183 zaposlenih. Lani je zabeležilo 75 milijonov evrov prometa in nekaj manj kot 3,7 milijona evrov dobička.

