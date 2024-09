posavje

Z Milanom Jazbecem »prehodili« svet

28.9.2024 | 10:30 | M. L.

Krško - V Valvasorjevi Knjižnici Krško je v četrtek gostoval dr. Milan Jazbec, domačin iz Spodnje Pohance, ki ga je poklicna pot diplomata zanesla širom sveta. Z njim se je pogovarjala predstavnica knjižnice Polona Brenčič.

Polona Brenčič in Milan Jazbec sta se pogovarjala o tako resni temi, kot je državna diplomacija, a ta večer ni manjkalo vedrine.

Jazbec je obiskoval osnovno šolo v Artičah in gimnazijo v Brežicah, diplomiral je na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, sedanji Fakulteti za družbene vede v Ljubljani iz novinarstva in obramboslovja. V gimnaziji in med študijem je delal na Radiu Brežice, potem je bil dobrih pet let zaposlen v Tovarni celuloze in papirja Djuro Salaj v Krškem, najprej kot tovarniški novinar, nato kot direktor kadrovsko-splošnega sektorja in direktor administracije. V diplomatski karieri je bil konzul v Celovcu, namestnik veleposlanika v Stockholmu ter veleposlanik v Turčiji in Severni Makedoniji.

Doktoriral je na Univerzi v Celovcu. Izvoljen je bilje za rednega profesorja diplomacije na Univerzi v Ljubljani. Predava diplomacijo v Sloveniji in tujini.

Objavil je osemdeset knjig, njegova bibliografija v Cobissu obsega preko 600 enot. Prejel je več priznanj, med drugim avstrijsko državno odlikovanje velik častni znak z zvezdo za zasluge za Republiko Avstrijo, kot je povedala Polona Brenčič.

Milan Jazbec je govoril predvsem o svoji diplomatski karieri, z novinarjem Pavletom Percem pa sta hitro obudila tudi skupne novinarske spomine.

Milan Jazbec je obiskovalce navdušil s pripovedjo o svoji bogati diplomatski karieri, v kateri se je srečal z mnogimi najvišjimi predstavniki številnih svetovnih držav in tudi s papežem. Mnogim od teh je podaril svoje knjige.

Nedavno se je vrnil iz Adis Abebe, kjer je nadomeščal v veleposlaništvu. Kot je dejal, je izjemen občutek doživeti Afriko, zibelko človeka. To sicer kratko bivanje blizu Ekvatorja mu je bilo navdih za poezijo. Tam nastalo pesem Freska z Ekvatorja je zbranim tudi prebral.

V pogovoru so udeleženci s svojim tokratnim gostom v mislih prepotovali svet in se pri tem podali v svet diplomacije, ki ga Jazbec opisuje tudi v svoji trilogiji romanov o diplomaciji. Diplomaciji posveča ne samo svoja strokovna besedila, ampak jo opisuje v kar nekaj svojih knjigah, med drugim v knjigi, kjer skozi svojstven pristop razmišlja o Martinu Krpanu.

Magda Šalamon (desno) se je predstavila tudi kot pesnica, čemur je sledila tudi izmenjava knjig.

Pogovorni večer so popestrili z razstavo slik z gorskimi motivi Magde Šalamon. Ta je brala svoje pesmi in govorila o svojih alpinističnih obiskih gora, med drugim večkratnih v Himalaji. O gorah tudi pripravlja oddaje na velenjski televiziji. Zbrane je v začetku pozdravil krški podžupan Dejan Žnideršič.

‹ nazaj