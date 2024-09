novice

Trimu derbi v Velenju, Krško klonilo proti Slovanju

28.9.2024 | 08:30 | M. Ž., STA

Velenje, Krško - S sinočnjima tekmama v Velenju in Krškem je Liga NLB vstopila v 4. krog. Trebanjci so s 23:28 dobili derbi najboljših ekip minule sezone državnega prvenstva proti Gorenju Velenju, ekipa s Kodeljevega pa je s 33:23 ugnala posavskega prvoligaša.

Veselje Trebanjcev ob zmagi v Velenju. (Foto: FB Trimo Trebnje)

Igralci Trebnjega so tako aktualnim državnim prvakom zadali prvi poraz v sezoni. Na lestvici sicer Velenjčani z dvema zmagama in remijem po štirih tekmah ostajajo pred Trimom, ki je po dveh zaporednih porazih osvojil drugi par točk v sezoni.

Po sprva izenačenem boju v Rdeči dvorani in izenačenju na 5:5 so nadzor nad dogajanjem prevzeli Trebanjci in v 18. minuti po delnem izidu povedli za štiri gole (10:6). Varovanci Zorana Jovičića nikakor niso našli pravega ritma in so še naprej veliko grešili. V 27. minuti je na semaforju že kazalo +6 v korist Trebanjcev, na odmor pa so igralci Trima odšli s prednostjo petih golov (15:10).

Za Trimo se drugi polčas ni začel najbolje. Že v prvi minuti so namreč ostali brez pordečelega Vida Miklavca, ki je po dosojeni sedemmetrovki iz te v glavo zadel vratarja Emirja Taletovića. Državni prvaki minule sezone so nato počasi rezali v zaostanek za Trebanjci in se večkrat približali na tri gole, v 38. minuti pa po golu Urbana Pippa na -2, toda preobrata ni bilo.

Strelsko breme sta pri gostih prevzela Timotej Grmšek in Jaka Soršak. Prvi je dosegel štiri od prvih petih zadetkov gostov v drugem delu in prednost svoje ekipe ponovno povišal na + 4 (20:16), drugi pa je nadaljeval odlično predstavo iz prvega dela in še naprej rešetal velenjska vrata.

Varovanci Radoslava Stojanovika so tako izničili pritisk domačih, ob razpoloženemu vratarju Urbanu Lesjaku pa nato v 50. minuti ponovno vzpostavili najvišjo prednost (24:18) na tekmi. Po delnem izidu 3:0 domačih so gosti z ukradeno žogo Darka Cingesarja in zadetkom v prazno mrežo le zatrli vse upe na preobrat Velenjčanov.

Za zmagovito moštvo je Soršak dosegel osem golov, Grmšek jih je dodal pet. Pri domačih sta izstopala Tine Poklar in Tilen Sokolič s po sedmimi zadetki, prave pomoči ostalih soigralcev pa nista imela.

Timotej Grmšek, igralec RK Trimo Trebnje, je po tekmi ocenil: »Moram povedati, da je tekma potekala točno tako, kot smo se dogovorili pred začetkom. Dogovor je bil, da igramo zbrano v napadu, z malo tehničnimi napakami, zelo osredotočeni v obrambi in tudi vratar je bil zelo razpoložen. Zelo sem vesel te zmage.«

Gorenje Velenje - Trimo Trebnje 23:28 (10:15)

* Rdeča dvorana, gledalcev 520, sodnika: Pukšič in Satler.

* Gorenje Velenje: Skok, Taletović, Velić, Pipp 2, Matanović 1, Jezernik, Maričić, Drobež 2, Poklar 7 (1), Starman, Tatar, Sokolič 7 (2), Blagotinšek, Slatinek Jovičič 2, Jankovski 2, Lončarić.

* Trimo Trebnje: Skledar, Lesjak, Višček 1, Didovič 1, Jurečič 2, Latković 2, Pipp, Soršak 8, Kotar, Miklavec 1 (1), Guček, Grmšek 5, Grbić 1, Cingesar 4, Nešić 3 (1), Krešić.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 4 (3), Trimo Trebnje 4 (2).

* Izključitve: Gorenje Velenje 8, Trimo Trebnje 10 minut.

* Rdeči karton: Vid Miklavec (31.).

Krčani trenutno deseti

Ambiciozna ljubljanska zasedba je imela v četrtem krogu resda nekaj malega težav proti novincu med prvoligaško druščino, a je kljub temu z zanesljivo zmago, tretjo v državne prvenstvu, začasno skočila na vrh s šestimi točkami. Medtem Krčani z enim parom osvojenih točk ostajajo na desetem mestu razpredelnice.

Krčani v akciji (Foto: Simon Krnc)

Čeprav so domači povedli z 2:0, so varovanci Uroša Zormana hitro ujeli pravi ritem in po delnem izidu 7:0 ušli Krčanom. Ob številnih tehničnih napakah na obeh straneh in malemu številu golov v prvih 30 minutah so domači še znižali zaostanek na štiri gole zaostanka, na veliki odmor pa so šli z zaostankom šestih.

Ko se je zdelo, da so Ljubljančani strli odpor Krškega, so se ti sredi drugega polčasa nevarno približevali gostom. Z delnim izidom 3:0 in izidu 19:22 na semaforju so malce zamajali postavljene temelje Slovana v prvem polčasu, a se je ta nato po golu Izidora Budje in ubranjeni sedemmetrovki Vladimirja Gošića znova otresel pritiska. V zadnjih deset minut so gosti krenili s prednostjo petih zadetkov in jo v končnici celo podvojili za tretji par točk v sezoni.

Za zmagovalce je šest golov dosegel Tarik Mlivić, po pet pa so jih prispevali Jan Grebenc, Izidor Budja in Bruno Vili Zobec. Pri domačih je bil najbolj razpoložen Andrej Jankovski z devetimi zadetki.

Jan Hočevar, iz RK Misteral Krško, je dejal: »Za nami je težka tekma. Začeli smo dobro in povedli z 2:0, potem pa nadaljevali malo premehko. Mogoče smo se tekmecev malo ustrašili in zato so povedli z visoko razliko. Na začetku drugega polčasa smo odigrali malo boljše, vendar se je na koncu pokazala individualna kakovost Slovana in mislim, da je na koncu vseeno zasluženo zmagal, mi pa moremo na naslednjih tekmah pokazati boljši obraz.«

Misteral Krško - LL Grosist Slovan 23:33 (7:13)

* ŠC Krško, gledalcev 390, sodnika: Vidali in Marinkovič.

* Misteral Krško: Zupančič, Stanojlović, Sredanović, Colner 2, Sobotič 3, Pintar, Hočevar 1, Baznik, Resnik 1, Sikošek Pelko, Romih 1, Ferenčak 1, Stevović 3, Jankovski 9 (4), Dosedla 1, Dragan 1.

* LL Grosist Slovan: Bojić, Panjtar, Gošić, Slatinek Jovičič 3, Grojzdek, Pajt 2, Ljevar 4, Mlivić 6, Pirc 1, Budja 5, Mehmedćehajić 2, Kovačič, Brozović, Grebenc 5, Zobec 5 (4), Hrastnik.

* Sedemmetrovke: Misteral Krško 5 (4), LL Grosist Slovan 6 (4).

* Izključitve: Misteral Krško 6, LL Grosist Slovan 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Velenjčani se bodo med tednom v sredo merili še z enim kandidatom za naslov prvaka, gostovali bodo namreč pri edini še neporaženi ekipi to sezoni Celju. Trebanjci bodo isti dan gostili novinca med prvoligaši Misteral Krško.

Zasedba iz Krškega bo v prihodnjem krogu v sredo gostovala v Trebnjem pri Trimu.

