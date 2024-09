družabno

Skozi objektiv Draga Vovka

27.9.2024 | 11:30 | Foto: Goran Rovan

Drago Vovk (na fotografiji levo) je bil kot novinar, urednik, založnik, DJ, lastnik radijske postaje Sraka in še kaj bi mu lahko pripisali, vrsto desetletij zelo aktiven na slovenski glasbeni sceni. Ob tej pestri dejavnosti je marsikaj ovekovečil tudi s svojim fotografskim aparatom. Del tega je med korono predstavil v Dolenjskem muzeju v Novem mestu na razstavi z naslovom Glasba skozi objektiv Draga Vovka. Razstavil je okoli sto fotografij glasbenikov, ki jih je srečeval v svoji bogati karieri. Zdaj je del te razstave na ogled v atriju Kulturnega doma v Krškem, kjer je javnosti predstavil 42 fotografij v fizični obliki, preostale pa digitalno na zaslonih. Drago, ki se z glasbo ukvarja okroglega pol stoletja, je avtor številnih zapisov in fotografij ter radijskih oddaj, na različne načine povezanih z glasbeno ustvarjalnostjo. Objavljal je v najuglednejših glasbenih časopisih in revijah nekdanje Jugoslavije ter v tujini. Ob odprtju je kustosinji Mestnega muzeja Krško Heleni Rožman poklonil ponatis nekaterih njegovih odmevnih člankov.

