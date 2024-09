gospodarstvo

Zadruga s svojo trgovino

27.9.2024 | 14:15 | Rok Nose

Novo mesto - Mercatorjevi trgovini v Bršljinu in Žabji vasi v Novem mestu, ki sta bili v prostorih Kmetijske zadruge Trebnje-Krka, sta pred dnevi zaprli vrata. Ljudje, ki so ju obiskovali, se sprašujejo, zakaj se je to zgodilo in ali bo zdaj tam katera druga trgovina.

Trgovino KZ Trebnje-Krka v Žabji vasi trenutno prenavljajo. Po novem bo vhod s parkirišča. (Foto: R. N.)

Direktor KZ Trebnje-Krka Stanko Tomšič je za Dolenjski list pojasnil, da se je Mercatorju po petih letih iztekla najemna pogodba, z njim pa so se dogovorili, da zadruga na obeh omenjenih lokacijah ponovno vzpostavi svoji trgovini. Prostora bodo nekoliko prenovili, zamenjali bodo opremo z energetsko varčnejšo. V Žabji vasi bodo prestavili tudi vhod, ki bo po novem neposredno s parkirišča, kar bo za kupce še priročnejše.

Mercatorjevi trgovini v Novem mestu, ki sta bili v prostorih Kmetijske zadruge Trebnje-Krka, zaprli vrata – Tomšič: Prostora bomo prenovili in vzpostavili svoji trgovini

