posavje

Do nedelje v Vrhovem zaprta cesta Radeče-Boštanj

27.9.2024 | 09:30 | STA

Radeče/Sevnica - Od danes do nedelje zvečer bo zaradi obnove vozišča v kraju Vrhovo vzpostavljena popolna zapora ceste Radeče-Boštanj. V tem času bo obvoz urejen po državnih cestah na relaciji Radeče-Laško-Celje-Šentjur-Dobje-Planina pri Sevnici-Sevnica-Boštanj in obratno, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V sklopu obnove vozišča skozi Vrhovo bo od danes od 6. ure pa do nedelje do 24. ure potekala reciklaža in polaganje zaključnega sloja asfalta, so v sporočilu za javnost pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Popolna zapora ceste bo potekala tudi prihodnji teden, prav tako od petka od 6. ure do do nedelje do 24. ure.

Na direkciji se vsem uporabnikom zahvaljujejo za razumevanje in strpnost ter jih prosijo, da spremljajo informacije o stanju na cestah.

