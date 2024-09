gospodarstvo

180.000 evrov za naložbe v kmetijstvu

27.9.2024 | 09:00 | M. K.

Foto: Občina Brežice

Brežice - V večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice so se včeraj zbrali kmetovalci in predstavniki društev na javni predstavitvi rezultatov občinskega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini za leto 2024. Občina Brežice namenja 180.000 evrov za sofinanciranje naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo, za dopolnilne dejavnosti na kmetiji in za programe društev na področju kmetijstva (za namen izobraževanja kmetov, izvedbo strokovnih ekskurzij in društvenih ocenjevanj ter izobraževanj na področju ekološkega kmetijstva). Novost letošnjega razpisa je večji delež sredstev sofinanciranja za mlade prevzemnike kmetij, letos so se na razpis prijavili štirje, so sporočili iz občine.

Župan in predstavniki društev na področju izobraževanja v kmetijstvu

Župan Ivan Molan je nagovoril zbrane in se jim zahvalil za njihovo vztrajno in predano delo: »Poleg pridelave hrana ima kmetijstvo velik pomen tudi kot dopolnila dejavnost v povezavi s turizmom – kakovostno lokalna pridelana hrana in pijača sta del gastronomske ponudbe. Urejena kmetijska krajina pa pripomore tudi k privlačnosti destinacije.«

Župan je vesel mladih prevzemnikov kmetij, saj so prihodnost kmetovanja. Marca letos je občina v sodelovanju z Društvom podeželske mladine Brežice pripravila 5. kmetijski forum, ki je poudaril pomen mladih v kmetijstvu, predstavil precizno kmetijstvo in uvajanje novih tehnologij, dopolnilne dejavnosti na kmetiji kot poslovno priložnost in primer dobre prakse. Občina je v preteklem letu tudi tehnološko obnovila namakalni sistem, s katerim bodo pridelovalcem zelenjave in sadja omogočeni boljši pogoji dela.

Župan in prejemniki sofinanciranja naložb

Svetovalec za kmetijstvo na Občini Brežice Roman Matjašič je predstavil kratko statistiko razpisa, ki je bil objavljen julija, rok za oddajo vlog je bil 29. avgust. Na razpis je prispelo 68 vlog, ki jih je preverila tričlanska komisija, vse vloge so bile odobrene. Od tega je bilo 53 vlog za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo, ena vloga naložbo v dopolnilne dejavnosti in 14 vlog društev na področju kmetijstva. Štiri vloge so oddali mladi prevzemniki kmetij. Vrednost prijavljenih investicij je znašala dober milijon evrov. Delež sofinancirana naložb znaša približno 22 % upravičenih stroškov investicije, za mlade prevzemnike kmetij pa 27 %. Najvišji znesek subvencije je znašal 4.396 evrov, za mlade prevzemnike 5.407,08 evrov. Naložbe so od nakupa opreme – kot so nakladači, balirke, sejalniki, mulčarji, traktorske prikolice do obnove streh in gradnje hlevov. Posodobitev kmetijske oprema pomeni tudi manjšo uporabo pripravkov in boljšo zaščito okolja.

Predstavljenih je bilo tudi nekaj zanimivosti. Število žensk, ki so nosilke kmetije, je enako kot lani, to je pet (5), najvišja vrednost prijavljene naložbe je bila za več kot enkrat višja od lanske, znašala je 158.600 evrov. Občina je sofinancirala tudi nakup sedmih traktorjev s pogonom 4x4, saj je varnost izjemnega pomena.

Po predstavitvi rezultatov javnega razpisa so kmetovalke in kmetovalci ter predstavniki društev prejeli pogodbe za sofinanciranje naložb oz. dejavnosti, nato je sledilo neformalno druženje, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost. Za kulturni program so poskrbeli člani citrarske skupine pri VGC Brežice Gremo mi po svoje, njihova mentorica je profesorica Anita Veršec. Prireditev je povezovala Anja Urek.

Skupina Gremo mi po svoje

