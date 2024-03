Na forumu o pomlajevanju in posodabljanju kmetij

3.3.2024 | 11:30

Kmetijski forum je privabil številne udeležence.

O različnih temah so predavali (z leve) Aleš Perko, Slavica Grobelnik, Martin Mavsar in Mira Kambič Štukelj.

Aleš Perko z čeno Petro

Karlo Budič

Brežice - Občina Brežice in Društvo podeželske mladine Brežice sta pod naslovom Izzivi in priložnosti mladih na podeželju pripravila v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice 5. kmetijski forum.

Specialistka za razvoj podeželja pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto Mira Kambič Štukelj je podrobno predstavila različne vrste denarne podpore, ki jih lahko pridobijo mladi kmeti, tj. vodje kmetij, ki niso starejši od 40 let. Specialist za kmetijsko tehniko in sadjarstvo pri KGZ Novo mesto je govoril o t. i. preciznem kmetijstvu, se pravi kmetijstvu, v katerem uporabljajo inovativno tehnologijo. V preciznem kmetijstvu številna opravila učinkovito prevzema digitalna tehnologija, s katero na podlagi različnih zbranih podatkov zmanjšujejo stroške pridelave in škodo za okolje. To kmetijstvo vključuje med drugim drone, robote in avtonomne traktorje.

Iz predavanja svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti Slavice Grobelnik so zbrani izvedeli, da na kmetiji lahko opravljajo več vrst dopolnilnih dejavnostih. Odločajo se lahko med približno 130 različnimi dejavnostmi. V občini Brežice se po njenih besedah 66 kmetij ukvarja s približno 240 dopolnilnimi dejavnostmi.

Na forumu je kot primer dobre prakse predstavil Aleš Perko, kandidat za naziv inovativni Mladi Kmet 2023, domačo družinsko kmetijo v Spodnji Velki v občini Šentilj na obrobju Slovenskih goric blizu avstrijske meje. Na kmetiji se ukvarjajo z rejo mladega pitanega goveda ter z vinogradništvom in vinarstvom. Zbranim na Kmetijskem forumu je predstavil svoj model v Excelu, s katerim natančno spremlja stroške, prirast, stanje zalog krme in še drugo pri reji goveda. Mladim kmetom je svetoval, naj si naredijo tak model, saj si z njim lahko matematično natančno pomagajo pri zagotavljanju najugodnejšega načina kmetovanja.

Zbrane so nagovorili brežiški župan Ivan Molan, predsednik Društva podeželske mladine Brežice Karlo Budič in regijsko predstavnik Zveze slovenske podeželske mladine za Posavje Jernej Križančič.

Dogodek sta z glasbo popestrila pevka Brina Budič in kitarist Luka Geč. Kmetijski forum je povezovala Anja Urek.

