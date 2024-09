kronika

Povzročitelj nesreče z 2,4 promila alkohola

27.9.2024 | 12:30 | M. K.

Včeraj nekaj pred 15. uro so bili metliški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na Primostku. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 34-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW, ki je izsilil prednost 65-letnemu vozniku citroena, danes pojasnjujejo na PU Novo mesto. Oba lažje poškodovana udeleženca nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,13 miligrama alkohola (2,4 g/kg). Okoliščine nesreče še preverjajo, zoper 34-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Simbolna slika (Foto: arhiv; R. Balen)

Prehiter na avtocesti

Okoli 22. ure so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Mercedes S400 nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 183 km/h in s tem prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 53 km/h. 51-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so izrekli globo.

Policisti prijeli tatove

Policisti PP Krško so bili popoldne obveščeni o neznancih, ki naj bi v sadovnjaku na območju Straže pri Raki kradli jabolka in povzročali škodo. Takoj so se odzvali in na podlagi opisa osebni avtomobil z osumljenci izsledili na območju Kerinovega Grma. Ugotovili so identiteto treh osumljenk in osumljenca, starih med 18 in 66 let. Zoper četverico bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj tatvine in poškodovanja tuje stvari.

Poskusa vlomov

Na parkirnem prostoru v Brežicah je med 25. 9. in 26. 9. nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, zaradi poškodbe vozila pa je lastnik oškodovan za okoli 1.000 evrov.

Na Kandijski cesti v Novem mestu so v minuli noči neznanci skozi okno vlomili v skladišče lokala. Ob sprožitvi alarmne naprave so pobegnili in po prvih ugotovitvah niso ničesar ukradli. Z vlomom so povzročili za okoli 500 evrov škode. Policisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo preiskavo.

Prijeli tihotapca in ilegalne migrante

Okoli 22. ure so policisti na območju Obrežja ustavili voznika osebnega avtomobila Ford mondeo poljskih registrskih oznak. 31-letni državljan Ukrajine je prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Loče, Rigonce, Rakovec, Slovenska vas, Kapele, Trnje, Mihalovec, Jereslavec, Bukošek, Globoko) včeraj prijeli 57 državljanov Sirije, 26 Afganistana, 19 Bangladeša, 11 Maroka, sedem Egipta, šest Nepala, pet Jemna, štiri državljane Kitajske in Pakistana, tri državljane Šrilanke, Turčije in Kube, dva državljana Iraka, Gane in Indije in po enega državljana Tunizije, Sierra Leoneja, Alžirije, Mjanmara in Irana. Na območju PP Črnomelj (Zilje) so prijeli dva državljana Maroka in državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 84. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 231 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi kršitev prepovedi približevanja, iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj