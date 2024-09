kronika

Nesreča na Primostku

26.9.2024 | 18:30 | M. K.

Danes ob 14.46 sta v naselju Primostek, občina Metlika, trčili dve osebni vozili. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so ju oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so odklopili akumulatorja na vozilih, po cestišču posuli razlite motorne tekočine in pomagali policiji pri usmerjanju prometa.

Zagorel avto

Ob 11.53 je v naselju Zameško, občina Šentjernej, gorelo osebno vozilo. Pred prihodom gasilcev je požar pogasil lastnik sam. Gasilci PGD Šentjernej so dokončno ohladili avto ter ga pregledali s termo kamero.

Gorele saje

Ob 14.35 so se v naselju Mala Cikava, občina Novo mesto, vžgale saje v dimniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas so poskrbeli, da so saje nadzorovano pogorele.

Gasilci v šoli

Ob 7.49 so posredovali gasilci PGE Krško na OŠ Raka, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata pisarne. Obveščene so bile pristojne službe.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGE Krško)

