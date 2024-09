kronika

Davi že nesreča na avtocesti; gorela traktorska prikolica

27.9.2024 | 07:00 | M. K.

Davi ob 5.01 je na avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Trebnje vzhod, občina Trebnje, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo in obstalo na prehitevalnem pasu. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. Poškodovanih oseb ni bilo. Za odstranitev posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec Darsa.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. V.)

Gorela traktorska prikolica

Sinoči ob 22.06 je v Kerinovem Grmu, občina Krško, gorela traktorska prikolica. Gasilci PGE Krško so na kraju ugotovili, da so požar pogasili občani, zato ukrepanje ni bilo potrebno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu LEVO TRIBUČE in na izvodu HRIB DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORŠT;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LAZE, izvod Radoha.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA 1997;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE 2 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA LOKA NOVAK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mokronog šola, nizkonapetostno omrežje – Ornek+JR.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Dolenji Boštanj, nizkonapetostno omrežje – Želežniška postaja med 11:00 in 15:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) pa na območju TP Drnovo, nizkonapetostno omrežje – Gostilna Stanko med 8:00 in 14:00 uro.

