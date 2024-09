dolenjska

Letos k sreči še brez smrtnih žrtev

26.9.2024 | 14:40 | M. Ž.

Sevno - Agencija za varnost prometa je danes skupaj s Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo Novo mesto pripravila dogodek, na katerem so predvsem dijakom šole, ki bodo, kot je dejala direktorica agencije Simona Felser, krojili prihodnost slovenskega kmetijstva, opozorili na pomen varnosti voznikov traktorjev.

Dogodek, namenjen večji varnosti voznikov traktorjev je bila na Kmetijski šoli in biotehniški gimnaziji Grm. (Foto: M. Ž.)

»V Sloveniji imamo registriranih več kot 119.000 traktorjev, kar povprečno pomeni 1,8 traktorja na kmetijsko gospodarstvo. Statistika prometnih nesreč z udeležbo traktorjev je zaskrbljujoča, vsako leto beležimo okoli 148 nesreč, od tega je v zadnjih petih letih življenje izgubilo devet voznikov traktorjev, 20 jih je bilo hudo poškodovanih, 72 pa lažje. Letos smo do konca avgusta zabeležili že 108 prometnih nesreč, pri čemer bo bili trije traktoristi hudo poškodovani, 13 pa lažje. Ti podatki zajemamo zgolj nesreče na cestah, vendar ne smemo pozabiti tudi na delovne nesreče na poljih, njivah in v gozdovih, ki so prav tako usodne,« je statistiko v Sloveniji v nagovoru povzela Felser.

Traktorji v povprečju stari 25 let

Poseben izziv predstavlja povprečna starost traktorjev, ki znaša okoli 25 let, poleg tega pa so v uporabi še številni neregistrirani starejši traktorji, ki pogosto nimajo kabine ali varnostnega loka, je dodala. »Takšni stroji so ob morebitnem prevračanju izjemno nevarni in povečujejo tveganje tako na cesti kot terenu. Zato so tehnična brezhibnost, vzdrževanje in redni tehnični pregledi bistvenega pomena,« je izpostavila.

Po njenih besedah, pa najpomembnejši dejavnik pri prometnih nesrečah ostaja človeški faktor, tudi pri voznikih traktorjev, zato je še posebej poudarila: »Vedno se pripnite z varnostnim pasom, ne vozite pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi in ne uporabljate mobilnega telefona med vožnjo.«

Sodelujoči na predavanjih, tretja in četrta z desne sta Mojca Špec Potočar, direktorica Grma Novo mesto - Centra biotehnike in turizma, in Simona Felser, direktorica Agencije za varnost prometa.

Opozorila je še, da je ključnega pomena, da imajo traktorji nameščene označevalne table za počasna vozila, da je odgovornost voznika traktorja, da se, če vozi na čelu kolone in s počasno vožnjo ovira promet, na prvem primernem mestu umakne in omogoči varno prehitevanje. Prav tako je pomembno, da traktor in priklopnik vozniki očistijo zemlje in blata, predvsem se vključijo na cesto, saj umazano vozišče predstavlja nevarnost za druge udeležence v prometu.

»Na cestah nismo sami, zato je strpnost vseh udeležencev ključna. Kmetje pridelujejo hrano za vse nas, zato jim izkažimo hvaležnost tudi na cesti,« je še pozvala Simona Felser.

Brezhibni, pravilno označeni in zavarovani

Po besedah Mojce Špec Potočar, direktorice Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma, v okviru katerega deluje tudi novomeška kmetijska šola in biotehniška gimnazija, je za varno vožnjo in delo s traktorjem ključen tečaj varnega dela s traktorji. Te tečaje pri njih izvajajo že več kot 30 let, letno pa jih opravi od 350 do 400 voznikov, je povedala.

Janez Tomc iz AMZS je predstavil ključne točke tehničnega pregleda za traktor in izpostavil, da tudi s tehničnim pregledom poskrbimo, da so traktorji varni deležniki v prometu, in slušateljem položil na srce, da morajo traktorji vedno biti brezhibni. Njegov sodelavec, trener varne vožnje Danijel Granda pa je nanizal nekaj dejstev in praktičnih napotkov glede pnevmatik, pravilnega označevanja in zavarovanja traktorjev in njegovih priključkov, natakanja goriva in poudaril pomen znanja, ki ga pridobijo na poligonu varne vožnje, kjer lahko preizkusijo različne traktorje.

Kako pomembno je, da se vozniki traktorjev držijo določenih pravil tako glede označevanja in zavarovanja traktorjev, preglednosti pri vožnji, čiščenja onesnaženih cest in ostalih pravil v cestnem prometu, da smo lahko vsi v prometu čimbolj varni, je izpostavil tudi vodja policijskega Aleš Piberčnik iz Policijske postaje Novo mesto. Povedal, da je bilo na območju Policijske uprave Novo mesto v cestnem prometu v letošnjem letu doslej 10 prometnih nesreč z udeležbo voznikov traktorjev, k sreči pa v njih ni nihče izgubil življenje. Po eno smrtno žrtev beležijo v lanskem letu, ko je bilo nesreč 20, in letu 2022, takrat je bilo 11 prometnih nesreč traktoristov. »Edino spodbudno pa je, da v nobeni od nesreč v teh letih traktorist ni vozil pod vplivom alkohola,« je dodal.

Srečanje je bilo namenjeno predvsem dijakom in dijakinjam, saj bodo oni krojili prihodnost slovenskega kmetijstva.

O izpitu za F kategorijo in postopkom njegovega pridobivanja je govoril Igor Rolih iz Agencije za varnost prometa, ki je tudi moderiral dogodek, Božidar Hudoklin iz Kmetijske šole in biotehniške gimnazije Grm pa o tečaju varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki.

V drugem delu današnjega srečanja je pri šoli AMZS prikazal del tehničnega pregleda traktorja na terenu, kmetijska šola pa nevarnosti dela s kardanom. Prav tako so bili na ogled traktorji in kmetijska mehanizacija, ki jih ima šola, in ponudbo sodobnih traktorjev podjetja Interexport.

