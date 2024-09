družabno

Mladoporočenca s Korčule

26.9.2024 | 14:00 | Renata Mikec

Vesna in Marjan Kastelic sta pred kratkim izpeljala skrivnostno poroko na Korčuli, za katero sta vedeli le njuni mami. Zaljubljenca se poznata že tri leta in ocenila sta, da je Korčula, kjer najraje preživljata dopust, prava lokacija, da ljubezen potrdita še z zaobljubo. Priči na njuni preprosti poroki sta bila kar lastnika najetega apartmaja. Kot smo izvedeli, sta na plaži po polnoči razrezala poročno torto, ženin pa je z nevesto v naročju skočil v morje. Ob prihodu domov so mladoporočenca lepo presenetili sosedje z Blatnika, ki so za informacijo izvedeli prek družbenih omrežij, in jima pripravili veličasten sprejem. Vesna, ki smo jo prej poznali s priimkom Žist, že vrsto let dela v medijih, zadnja leta pa je urednica novic na Vašem kanalu, medtem ko je Marjan medobčinski inšpektor.

