gospodarstvo

Ministri na zagovoru na Otočcu

26.9.2024 | 09:00 | I. V.

Otočec - Južni krak ceste tretje razvojne osi je že leta pomembna tema pogovorov dolenjskih in belokranjskih gospodarstvenikov in politike in čeprav območje sodobno cestno povezavo nujno potrebuje, se vsaj na terenu še vedno ni zgodilo nič. Da bi zadevo pospešili, je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine skupaj z župani Bele krajine in Novega mesta imela včeraj v gosteh kar tri ministre in predsednika uprave Družbe za avtoceste.

Direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš je gostom predstavil dolenjsko in belokranjsko gospodarstvo in težave zaradi slabih cestnih povezav.

Po uvodni predstavitvi uspešnosti in pomembnosti dolenjskega in belokranjskega gospodarstva in logističnih težav, ki zmanjšujejo njeno konkurenčnost in vplivajo tudi na uspešnost, so besedo dobili tudi gostje, Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, Andreja Katič, ministrica za pravosodje, in predsednik uprave Darsa David Skornšek.

Minister Han je med drugim povedal, da se zavedajo, da je treba nekaj storiti in da ne ve, zakaj je tako, kot je. "Mi, ki sedimo tu v prvi imamo možnost spreminjati zakonodajo. Zakaj prihaja do problemov, pa moramo jasno povedati. Imamo velike prijatelje Dolenjske, civilne družbe, ki ustavljajo projekte, ki so zelo pomembni za to regijo. Zanimivo je, da so to domačini. Vprašal sem ministrico, zakaj ne spremenimo zakonodaje. Jaz imam korajžo. Ni problem samo južni krak tretje razvojne osi, problem je tudi hidroelektrarna v Mokricah in še nekateri projekti, ki so pomembni za domovino. Nekaj je potrebno storiti. Nobeden od ministrov te in prejšnjih vlad ne ovira razvoja za državo pomembnih projektov. Ni nam treba razlagati, kako uspešno je dolenjsko gospodarstvo. Vsi vemo, da je tu najuspešnejše gospodarstvo. Strinjam se z župani, da ni Slovenija samo Ljubljana," je med drugim povedal in opozoril, da je pri reševanju in preprečevanju problemov, do kakršnih je prišlo zaradi pritožb in tožb civilne iniciative pri južnem kraku tretje razvojne osi, zelo pomembno komuniciranje z vsemi vpletenimi v projekt, tudi lokalnim prebivalstvom, ki bo ob in zaradi gradnje prizadeto. "Temeljni kamni nič ne pomagajo, če ne prerežemo traku. Vi ste že prvaki, ko pa boste imeli še cesto, boste pa šampioni," je dodal na koncu.

Ministrica Alenka Bratušek je podrobneje predstavila projekt južnega kraka tretje razvojne osi z vsemi predvidenimi cenami ter med drugim opozorila, da je bilo prvo gradbeno dovoljenje za novomeški odsek razveljavljeno zaradi napak v postopku.

Ministrico Andrejo Katič so povabili, da bi nanjo naslovili apel, naj vpliva na čimprejšnji začetek sodne obravnave in čim krajši postopek sodne obravnave tožbe civilne iniciative, zaradi katere gradbeno dovoljenje za cesto z mostom od odcepa v Mačkovcu do Osredka ni pravnomočno in ne morejo začeti gradnje. Ministrica je najprej pomenljivo opozorila, da je vse skupaj trajalo petnajst let, da je zadeva prišla v roke pravosodja. "Z Darsom sem že dogovorjena za dokumentacijo, da vidimo, kaj lahko na ministrstvu za pravosodje naredimo. Zagotovo ne, kar se tiče odločanja v konkretnem primeru. Kar pa se tiče spreminjanja zakonodaje, pa lahko vanjo vključimo, da se morajo infrastrukturni projekti, ki se financirajo s sredstvi Evropske unije, obravnavati prednostno," je pojasnila in na koncu dodala: "Bi pa na vse apelirala, tako kot je pred mano dejala ministrica Alenka Bratušek, da imamo vsi zahtevne postopke in če se držimo pravil, se potem ne bomo srečevali na sodiščih.''

Več v naslednji tiskanega Dolenjskega lista

‹ nazaj