Drevored izdal ploščo

25.9.2024 | 11:30 | Renata Mikec

Pri založbi Nika je izšla plošča zasedbe Drevored Sadimo vam drevesa. Kultna novomeška art in pop rock skupina ima korenine v letu 1979, nov album pa je zbirka pesmi, ki poslušalca popelje na čustveno in glasbeno popotovanje skozi ljubezen in življenje. Frontmen Dušan Prosinečki nam je zaupal, da naslov plošče simbolizira njihov pogled na življenjsko poslanstvo vsakega izmed nas delati dobro za ljudi, je simbol našega glasbenega ustvarjanja in resnične predanosti strastni glasbi in humanizmu. Dušan, sicer tudi pevec, kitarist, klaviaturist in avtor glasbe, basist Andrej Zupančič, vokalist in kitarist Primož Hudoklin in bobnar Miha Recelj se že veselijo bližajoče se turneje, ki bo ploščo pospremila med poslušalce.

