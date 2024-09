dolenjska

Pomemben most do pacientov

25.9.2024 | 08:10 | M. K.

Foto: Združenje zdravstvene administracije Slovenije

Otočec - Združenje zdravstvene administracije Slovenije je v petek organiziralo izobraževalni seminar v Šport hotelu na Otočcu z naslovom Zdravstveno administrativni sodelavci v multidisciplinarnem timu.

Udeležilo se ga je 140 udeležencev, tudi iz tujine. Med povabljenimi so bili tudi gosti iz Kliničnega centra Banja Luka.

Milica Saje druga z leve

V uvodnem govoru je predsednica Združenja Milica Saje poudarila, da multidisciplinarni timi niso sestavljeni zgolj iz zdravstvenih delavcev, kot so zdravniki, medicinske sestre, terapevti ... , ampak tudi iz zdravstveno administrativnih sodelavcev, ki so most med pacienti in zdravstvenim osebjem. Njihova naloga presega zgolj administracijo. So varuhi podatkov, koordinatorji in komunikatorji, ki zagotavljajo, da se pravo sporočilo prenese pravim ljudem ob pravem času, sporočajo iz Združenja in dodajajo: ''Zdravstveni sistem je kot orkester, kjer vsak posameznik igra nepogrešljivo vlogo pri ustvarjanju harmonije, ki pacientom zagotavlja najboljšo možno oskrbo.

Zdravstveno administrativni sodelavci so srce tega sistema in njihovo delo je ključno tako za dobrobit pacientov kot za zavode. Zato jih je potrebno vključevati v pomembne odločitve in procesne izboljšave.''

Prisotne sta nagovorila tudi Denis Kordež, mag. inovativnega menedžmenta, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, in Boštjan Kersnič, dr. med., v. d. strokovnega direktorja SB Novo mesto. Oba sta poudarila, da je zdravstvena administracija nepogrešljiv in zelo pomemben člen multidisciplinarnega tima.

Seminar ni bil le izobraževalen, vključeval je tudi humanitarno noto. Nadzorni odbor Združenja zdravstvene administracije Slovenije je del kotizacij namenil družini Korelec iz Trebnjega, ki je v hudi prometni nesreči izgubila moža in očeta, mamica pa okreva po hudih poškodbah.

Ob zaključku seminarja so se udeleženci strinjali, da naj bo ta le začetek še tesnejšega povezovanja in medsebojne podpore zaposlenih v zdravstveni administraciji.

‹ nazaj