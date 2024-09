kronika

Še vedno sršeni

25.9.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj pb 18.17 so v Borštu, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz gospodarskega objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V boj s sršeni (Foto: arhiv; PGD Obrežje)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1 na izvodu GASILNI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod 9.SAM.OMARICA NA DROGU;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, izvod 4 Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ 1970;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 1976.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8. in 10. uro na območju TP Šentlenart gozdna, nizkonapetostno omrežje – Gozdna Slovenijales in med 9. in 12 uro na območju TP Brezje Ponikve, nizkonapetostno omrežje – Brezje mlekarna; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 11. uro na območju TP Mrtvice, nizkonapetostno omrežje – Proti Krškem levo desno in med 12. in 14. uro na območju TP Jelša Veliki Podlog, nizkonapetostno omrežje – Gorica leva stran ceste.

