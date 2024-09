šport

Lov deveterice na Cedevito Olimpijo, Krka ambicij ne skriva

25.9.2024 | 09:00 | STA

En teden kasneje kot regionalna liga Aba se bo začelo državno prvenstvo v košarki. Po novem se bo tekmovanje imenovalo liga OTP banka, vse ostalo pa je praktično nespremenjeno. Tekmovalno se obeta lov deveterice klubov na serijskega prvaka iz Ljubljane. Uvodna tekma nove sezone bo že v sredo, 25. septembra, v Novem mestu med Krko in Termami Olimia.

Kapetan Krke Jan Špan in trener Dejan Jakara (Foto: arhiv DL; R. N.)

V prvem delu državnega prvenstva bo sodelovalo deset moštev, ki se bodo do konca marca merile po trikrožnem sistemu, kar pomeni, da bo vsaka odigrala 27 tekem. Nato sledi četrtfinale, kjer se bo sedmim najboljšim ekipam pridružila Cedevita Olimpija.

Zadnjeuvrščena ekipa po rednem delu bo izpadla v 2. SKL, preostali dve, se pravi deveto in osmouvrščena pa bosta zaključili s tekmovanjem.

Letos je povratnik med elito Zlatorog iz Laškega, naslov pa brani Cedevita Olimpija, ki meri na 21. naslov državnih prvakov v obdobju samostojne države.

Razmerja moči se niso bistveno spremenila od prejšnje sezone. Za zgornjo polovico razpredelnice po rednem delu naj bi se borile iste ekipe kot lani - Krka, Kansai Helios, Ilirija, Rogaška, ...

Trener Kansai Heliosa Jure Močnik, ki je lani igral v finalu DP, je za spletno stran KZS povedal: "O ciljih ne bi rad na široko razpravljal. Moja želja je predvsem, da igralci ostanejo zdravi, da ne bo poškodb in bolezni ter da se vseh tekem lotimo tako zavzeto in zbrano, kot smo pokazali v pripravah."

Pri Krki ne skrivajo ambicij, trener Dejan Jakara je za KZS napovedal finale lige OTP banka in pokala Spar. "V Novem mestu so cilji vedno visoki in od tega ne bežimo. Vsi smo maksimalno motivirani, moji občutki glede sestave ekipe so dobri in prepričan sem, da bomo popravili vtis iz minule sezone," je dejal Jakara.

Ilirija bo tako kot Kansai Helios igrala v ligi Aba 2. Sestavila je mlado in ambiciozno ekipo, ki jo bo tudi v tej sezoni vodil Stipe Modrić. "Ekipa je zanimiva in zelo talentirana. Čaka nas še precej dela, vsi pa se zavedamo, da se moramo potegovati za najvišja mesta," pravi Modrić.

Tudi v Rogaški Slatini so močno prenovili igralsko zasedbo, ob trenerju Dragiši Drobnjaku, ki je svoje delo opravljal že v minuli sezoni, pa cilji ostajajo visoki. "Pripeljali smo devet novih igralcev, ki so zelo motivirani za delo in ki so z veseljem prišli v Rogaško. Kot vsako sezono ciljamo na najvišja mesta. Ne bojimo se izzivov, na vsaki tekmo bomo dali vse od sebe in se borili za zmago," je povedal Drobnjak.

V Šenčurju, ki je imel lani odlično sezono, so se odločili za pomladitev igralskega kadra. Na klopi je ostal Miljan Pavković, ki pred začetkom sezone napoveduje: "Imamo najmlajšo ekipo v zgodovini kluba, ki pa je zelo nadarjena in ki bo v novi sezoni igrala hitro, agresivno košarko, polno energije."

Tudi v Termah Olimia so se s preverjenim trenerjem Davorjem Brečkom racionalno lotili nove sezone. "V zadnjih sezonah smo redni udeleženci lige za prvaka, kar je za tako majhen klub lep uspeh in to želimo ponoviti tudi v tej sezoni. Odšli so štirje ključni igralci, v pripravah smo imeli precej težav s poškodbami, naš domet v novi sezoni pa bomo videli že po uvodnih treh tekmah, v katerih se bomo pomerili s tremi močnimi klubi, Krko, Heliosom in Ilirijo."

V spodnjem delu razpredelnice naj bi se borili LTH Castings, Thermana Zlatorog, ECE Triglav in Šentjur. Vsi štirje klubi stavijo na mladost in energijo ter poudarjajo, da bodo šli tekmo za tekmo.

Danijel Radosavljević iz ECE Triglava je poudaril dobro kemijo v ekipi, Jan Šentjurc, ki je postal glavni trener Šentjurja, obljublja maksimalno zavzeto igro na vsaki tekmi, v Škofji Loki po pomladitvi in racionalizaciji stroškov priznavajo, da je njihov cilj obstanek v prvoligaški druščini, Laščani oziroma njihov trener Nejc Kobal, ki so se kot prvaki 2. SKL vrnili med elito, pa samozavestno napoveduje boj za četrtfinale.

Pari uvodnega kroga so Krka - Terme Olimia, Ilirija - Rogaška, ECE Triglav - Šentjur, Zlatorog Thermana - LTH Castings in Kansai Helios - GGD Šenčur.

Tekme lige OTP banka bo mogoče spremljati na televizijah Sportklubu, Šport TV in TV Celje ter na YouTube kanalu Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

