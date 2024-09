šport

Prva liga odslej pod imenom Liga OTP banka

10.9.2024 | 08:30 | M. K.

Prva slovenska košarkarska liga, ki je vrsto zadnjih let nosila naziv Liga Nova KBM, bo odslej Liga OTP banka. Na uvodni tekmi prihajajoče sezone se bosta 25. septembra pomerile Krka in Terme Olimia Podčetrtek.

Simbolna slika (Foto: arhiv; KK Krka)

Košarkarska zveza Slovenije in Nova KBM sta sodelovanje začeli leta 2014, marca 2016 pa je ime banke prevzelo tudi najmočnejše klubsko državno tekmovanje. Skladno s preimenovanjem banke ob nedavni združitvi bo v prihajajoči sezoni pod novim imenom potekalo tudi državno prvenstvo v prvi slovenski košarkarski ligi. Le to bo nosilo ime Liga OTP banka.

''OTP banka verjame v slovensko košarkarsko ligo, njen napredek in pomembnost delovanja za razvoj slovenske košarke, za razvoj mladih talentov. Uspešno sodelovanje z veseljem nadaljujemo tudi v prihodnje, pod novim imenom združene banke – Liga OTP banka. Prepričani smo, da bo pod novim imenom liga nadaljevala uspešno pot napredka, medsebojnega sodelovanja in atraktivne košarke. Si pa želimo, da bi klubi dobro sodelovali z lokalnimi okolji in da bodo tribune vse bolj polne. Na tem mestu bi še poudaril, da banka sodeluje s Košarkarsko zvezo Slovenije že od leta 2014, prej pod imenom Nova KBM, torej letos praznujemo naše desetletno sodelovanje. Klubom želim uspešno sezono, polne tribune, čim manj poškodb in vrhunsko igro,'' je ob tej priložnosti izpostavil Jure Bračko, direktor Sektorja marketinga in komuniciranja v OTP banki.

Aleš Križnar, generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije pa je dodal: ''Verjamemo, da bo krepitev našega bančnega partnerja dolgoročno dobro za slovensko košarko, hkrati pa smo veseli, da OTP banka ostaja zvesta ciljem, ki jih skupaj zasledujemo in za katere verjamemo, da bodo še naprej koristni za najmočnejšo košarkarsko ligo v Sloveniji. Prav tako smo veseli, da nadaljujemo zgodbo z istimi ljudmi znotraj banke, ki prepoznavajo potrebo po čim močnejšem slovenskem klubskem tekmovanju in se jim za to razumevanje na tem mestu zahvaljujemo za do sedaj opravljeno delo.''

Uvodna tekma 25. septembra, prenosi na Sportklubu, Šport TV in TV Celje

Tudi letos bodo vse tekme Lige OTP banka v neposrednih prenosih. Slovenski klubski košarki še naprej ob strani stojijo televizije Sportklub, Šport TV in TV Celje. Prvo kolo je na spored konec septembra. Uvodna tekma bo na sporedu že v sredo, 25. septembra, ko se bosta v Novem mestu pomerila Krka in Terme Olimia Podčetrtek. V petek, 27. septembra je na sporedu tekma med Ilirijo in Rogaško, v dveh sobotnih terminih se bodo pomerili ECE Triglav Kranj in Šentjur ter Zlatorog Laško in LTH Castings. Za konec uvodnega kola bosta na parket v ponedeljek, 30. septembra stopila še Kansai Helios Domžale in Gorenjska gradbena družba Šenčur.

