Dolenjsko-posavska gazela 2024 je podjetje Metalika

24.9.2024 | 20:25 | M. K.



Mokrice - Gazela dolenjsko-posavske regije za leto 2024 je podjetje Metalika iz Leskovca pri Krškem. Specializirano je za opremljanje notranjih prostorov velikih ladij in jaht, v zadnjih petih letih pa je prodajo, ki jo v celoti ustvari na mednarodnih trgih, od Španije do Rusije, povečalo za skoraj 70 odstotkov.

Od leve proti desni: Soltec - Mirko Požar, Metalika - Igor Arh, Alva - Jure Višček (Foto: Jaka Gasar)

Kot so po po današnjem izboru na gradu Mokrice pri Brežicah sporočili iz časopisne hiše Dnevnik, ki izbor gazel pripravlja, je družba Metalika do tržnega uspeha in rasti prišla z nišno strategijo. Lani je dodana vrednost dosegla 59.677 evrov na zaposlenega, kar je skoraj 40 odstotkov nad povprečjem dejavnosti. Tudi plače v podjetju skoraj za četrtino presegajo povprečno plačo v dejavnosti.

Metalika je vodilni slovenski dobavitelj vrhunske notranje opreme za potniške ladje in jahte z 90-letno družinsko tradicijo. Z izkušnjami, nadarjenostjo in močno lastno ekipo za oblikovanje, raziskave in razvoj suvereno nastopa na mednarodnih trgih navtične industrije, so zapisali organizatorji izbora. V podjetju, ki ima lasten razvoj in proizvodnjo, uvajajo industrijo 4.0 in uporabljajo metode vitke proizvodnje.

Drugi dve nominirani podjetji za regionalno priznanje sta bili inženirsko gradbeno podjetje Alva, ki je specializirano za krovsko kleparska, fasaderska in ključavničarska dela, ter ponudnik inovativnih rešitev za zunanjo ureditev doma in dinamične ovoje stavb Soltec.

Projekt promocije hitro rastočih in uspešnih podjetij Gazela letos praznuje 24-letnico. V njegovem okviru izberejo šest regionalnih gazel, tokratna je bila tretja letos, na koncu pa sledi izbor nacionalne gazele.

Priznanje je lani prejelo podjetje Riko Ekos

Priznanje gazela dolenjsko-posavske regije 2023 je prejelo podjetje Riko Ekos. Drugi dve nominirani podjetji za regionalno priznanje sta bili lani podjetje Ambit in podjetje Kovan.

