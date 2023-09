Dolenjsko-posavska gazela je podjetje Riko Ekos

27.9.2023 | 20:15

Nominiranci za priznanje dolenjsko-posavska gazela 2023 - od leve proti desni: Boštjan Grobler, direktor podjetja Ambit, Aleš Knavs, direktor podjetja Riko Ekos ter iz podjetja Kovan Daniel Naglič, tehnični direktor, in Janez Prelesnik, direktor prodaje (Foto: Bojan Velikonja)

Novo mesto - Gazela dolenjsko-posavske regije za leto 2023 je podjetje Riko Ekos iz Loškega Potoka. Družinsko podjetje je svojo pot začelo s proizvodnjo opreme za vzdrževanje cest, nato pa poslovanje nadgradilo z izdelavo opreme za vzdrževanje letaliških stez in nazadnje še s proizvodnjo strojev za predelavo odpadkov.

Kot je po današnjem izboru v Novem mestu sporočila časopisna hiša Dnevnik, ki izbor gazel pripravlja, je družba Riko Ekos zavezana trajnostnemu razvoju in si s kakovostnimi proizvodi in rešitvami prizadeva za prijetnejši in čistejši svet.

Podjetje 95 odstotkov izdelkov proda na mednarodnih trgih in s tem dviguje dodano vrednost. Kolektiv, ki šteje 53 zaposlenih, je lani ustvaril nekaj več kot 77.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je skoraj polovico več od povprečja v dejavnosti.

Komisija za je v obrazložitvi izbora zapisala, da je Riko Ekos največji zaposlovalec v občini Loški Potok in širše. Z lokalnimi koreninami in družbeno odgovornostjo družinsko podjetje danes vodi druga generacija. Z izrazito izvozno naravnanostjo razmišljajo globalno, opazujejo trende in jih obračajo sebi v prid, so navedli v Dnevniku.

S proizvodnjo strojev za predelavo odpadkov dodatno bogatijo tradicionalno proizvodnjo opreme za vzdrževanje cest, ki so jo nadgradili z opremo za vzdrževanje letaliških stez in pridobili tudi referenco dobavljanja opreme frankfurtskemu letališču.

V obdobju od 2017 do 2022 so prihodke iz prodaje več kot potrojili s 4,7 milijona na 14,47 milijona evrov. Nadpovprečne glede na dejavnost in Slovenijo so tudi njihove plače.

Direktor Aleš Knavs je na podelitvi po pisanju Dnevnika izrazil ponos, a tudi občutek velike odgovornosti, da bo družba na končnem izboru za gazelo leta zastopala regijo. Nagrado je posvetil očetu, ki je začel v podjetju.

Drugi dve nominirani podjetji za regionalno priznanje sta bili novomeško invalidsko podjetje Ambit, ki deluje na področjih obračuna plač, klicnega centra v prodaji podjetje-podjetju ter v sestavljanju manjših plastičnih delov, ter kočevsko podjetje Kovan, ki deluje v kovinsko-predelovalni industriji in izdeluje sestavne dele za težko industrijsko mehanizacijo.

Šestim regionalnim izborom, tokratni je bil tretji, bo sledil še izbor nacionalne gazele. Projekt promocije hitro rastočih in uspešnih podjetij letos praznuje 23-letnico.

STA; M. K.