družabno

Ljudski godci

24.9.2024 | 14:30 | Foto: Milan Glavonjić

Za zaključek Tamburanja va Kostele so brenkali in peli Ljudski godci, šestčlanska meddržavna zasedba iz vasi z obeh bregov Kolpe. »Zbrali smo se na podlagi poznanstev. Rekli smo si, saj smo pravi mojstri, na oder bomo stopili brez vaj. Kot ste slišali, je naš nastop izzvenel uglašeno,« je povedal Aleš Jurjevič, ki je zbobnal druščino ljudskih godcev. »Več kot 60 let me v teh krajih poznajo kot »mužikaša« na harmoniki, igram pa tudi kitaro. Nisem okleval, ko me je Aleš poklical,« je dejal Dino Colnar, bolj znan pod vzdevkom Brico, med tem, ko je spretno premikal prste po strunah. Na harmoniki igra tudi njegov sin Arsen, harmonikarja sta tudi Branko Osvald starejši in Branko mlajši, v skupini pa sta s harmoniko še Aleš Grgurič in Branko Štimac. Zasedba, pet harmonik in ena kitara, je prebila led. To jesen bodo prepevali in igrali še na drugi strani Kolpe, obljubljajo, da vse od Osilnice do Bele krajine.

‹ nazaj