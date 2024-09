kronika

Osumljenec uboja v Trebnjem na prostosti

23.9.2024 | 12:10 | STA; M. K.

Trebnje - Osumljenega za petkov uboj 48-letnika v Trebnjem so po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku izpustili na prostost, so potrdili na Policijski upravi Novo mesto. Kot smo poročali, naj bi 48-letnik prvi napadel osumljenca, ta pa ga je nato v samoobrambi z ostrim predmetom tako poškodoval, da je na kraju umrl.

Prodajalna KZ Trebnje - Krka, kjer se je zgodil incident. (Foto: FB)

Umrli 48-letnik se je v petek zvečer v Trebnjem pripeljal do poslovnega prostora, kjer je zaposlena njegova nekdanja partnerka, do katere je imel veljavno sodno prepoved približevanja zaradi nasilnih dejanj. Med soočenjem ga je tam zaposleni 49-letnik z ostrim predmetom tako poškodoval, da je na kraju umrl.

Policisti so 49-letnega osumljenca pridržali in ga s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja v soboto privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novem mestu. Po zaslišanju zanj pripor ni bil odrejen, tako da mu je bilo v soboto popoldne prekinjeno tudi policijsko pridržanje, so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto. Drugih novih dejstev in okoliščin o primeru zaradi interesa preiskave javnosti ne morejo posredovati, so še navedli.

Kot smo torej že poročali, naj bi se k nasilju v trgovini prvi zatekel 48-letnik. 49-letnik, ki naj bi bil zasebno blizu nekdanji partnerici umrlega in mu je umrli pred tem tudi že grozil, pa naj bi v sporu 48-letnika porezal, da je umrl na kraju. V trgovini naj bi bila v tem času tudi nekdanja partnerica umrlega, ki so ga sicer policisti v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja z elementi nasilja in grožnjami.

Direktor KZ Trebnje - Krka Stanko Tomšič nam je, kot smo že pisali, pretresen povedal, da mu je hudo tudi za njihovega mesarja, 49-letnega M. P. iz Bele krajine, ki je v zadrugi zaposlen že vrsto let in zelo priden delavec ter prijazen in umirjen človek, ki nikoli ni kazal nikakršnih znakov nasilja.

