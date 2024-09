novice

Slovenska vojska začenja vojaško vajo Jadranski grom

23.9.2024 | 10:00 | M. K.

Slovenska vojska (SV) začenja vojaško vajo Jadranski grom. Posadke bodo do petka preletavale širše območje letališča Cerklje ob Krki, Mirnske doline, Kostanjevice na Krki in vadišče vojske v Postojni. Začela pa se je tudi mednarodna vojaška vaja v gorskem bojevanju Zvezda Triglava 2024, ki bo do 13. oktobra med drugim na Bohinjski Beli.

Foto: Slovenska vojska

Usposabljanje Jadranski grom bodo podpirale posadke letala Pilatus PC-9 in helikopterja Bell 206 ter enota z minometi 60 in 120 mm, so sporočili z ministrstva za obrambo. Posadke bodo območja preletavale v določenih intervalih ob upoštevanju vremenskih razmer in razpoložljivosti letalnikov.

Na območjih usposabljanja bo le malo vojakov in vojaških vozil. Zračna plovila bodo simulirala letalsko podporo, na osrednjem vadišču SV v Postojni pa bodo enote z letalom in minometi odvrgle več bomb. SV tam izvaja vaje z veliko skrbnosti do okolja in lokalnih prebivalcev, so poudarili na ministrstvu.

Načrtovane aktivnosti letalstva SV na tem vadišču so bistvene za ohranjanje najvišje stopnje usposobljenosti slovenskih pilotov in tehničnega osebja, so izpostavili. Letalstvo SV namreč predstavlja bistveno zmogljivost pripravljenosti SV za morebitne krizne razmere. "Take vaje omogočajo pilotom, da v nadzorovanem in varnem okolju izpopolnijo natančnost in ravnanje z oborožitvenimi sistemi ter usklajeno delujejo s kopenskimi silami, kar je bistveno za učinkovito in varno izvajanje vojaških operacij," so zapisali.

Danes pa se je začela tudi mednarodna vojaška vaja v gorskem bojevanju Zvezda Triglava 2024, ki bo potekala v okolici vojašnice Boštjana Kekca na Bohinjski Beli, na strelišču in vadišču SV Mačkovec ter na območju Karavank in Ljubelja. Pripadniki SV in pripadniki zavezniških oboroženih sil bodo preverili veščine in znanja s področja gibanja, preživetja ter bojnega delovanja v sredogorju in visokogorju, so še sporočili z ministrstva.

‹ nazaj