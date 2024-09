novice

Koncert Aktuala in Veseljaka in košarkarska tekma v enem večeru

23.9.2024 | A. S.

V torek, 1. oktobra, bo v ljubljanskih Stožicah potekal pravi košarkarski spektakel. Košarkarji KK Cedevite Olimpije se bodo v 2. kolu BKT EuroCupa pomerili z italijansko ekipo Umana Reyer, še pred tekmo pa se bo pred dvorano odvil Pre-Basket Party, na katerem bodo nastopili Saša Lendero, SKaTER, skupina Flirrt, Miran Rudan in trenutno najbolj vroč zvezdnik, ki je s pesmijo Brajde navdušil celotno Slovenijo: Lima Len! Koncert pripravljata skupaj Aktual in Veseljak.

Zato boste lahko na obeh radijskih in televizijskih programih, na Aktualu in Veseljaku, v nagradnih igrah ugibali, kdo je bil boljši pod koši, ko so se pomerili Veseljaki Ajda Mlakar, Tomaž Rot, Jaka Šinkovec in Lovro Prešiček proti Saški Lendero, Roku Lunačku, Miranu Rudanu, Samcy-ju iz zasedbe Sakter ter Limi Lenu. Na Aktualu so se voditeljice Žana Vidmar, Martina Švab in Klara Japelj pomerile s košarkarji. Spremljate torej oba programa in si prislužite nagrado. S pravilnim odgovorom si lahko prislužite košarkarsko žogo s podpisi košarkarjev KK Cedevita Olimpija.

Nagradna igra bo potekala vse do petka, 27. septembra. Lahko pa si prislužite tudi posebno VIP doživetje. Vse potrebne podatke o sodelovanju najdete na spletnih straneh Aktuala in Veseljaka.

V petek bodo izmed vseh sodelujočih izžrebali srečneža, ki bo prejel vrhunski VIP paket za štiri osebe, ki vsebuje: 4x VIP vstopnico za ložo, pogostitev v loži, ogled slačilnice, ogled VIP prostorov ter VIP doživetje na Pre-Basket Partyju + meet & greet z nastopajočimi.

Košarkarski spektakel, ki ga ne gre zamuditi

Tekma 2. kola BKT EuroCupa med KK Cedevito Olimpijo in beneško ekipo Umana Reyer, ki se bo v Stožicah odvila v torek, 1. oktobra, ob 20. uri, obeta pravo poslastico za vse ljubitelje košarke. Košarkarski zvezdniki, kot so Jaka Blažič, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Gregor Glas in ostali zmaji bodo v lovu za zmago svojim tekmecem zagotovo pokazali vse zobe in pustili srce na igrišču.

Pre-Basket Party z obilico dobre glasbe

Da pa bodo glasilke pred bučnim navijanjem dobro ogrete, vas pred tekmo čaka še prav poseben Pre-Basket Party! Pred dvorano Stožice bodo ob 18. uri nastopili Saša Lendero, Skater, skupina Flirrt, Miran Rudan in Lima Len, ki obljublja, da svojih oboževalcev zagotovo ne bo pustil brez letošnje uspešnice Brajde! Za pravi žur pa bodo seveda skrbeli tudi Veseljaki in Aktualovci, ki niso zgolj dobri glasbeniki in zabavljači, pač pa tudi odlični navijači.

Ena vstopnica, dva dogodka!

Za vas pa so pripravili prav posebno akcijo, saj se lahko z nakupom zgolj ene vstopnice udeležite tako košarkarske tekme kot tudi Pre-Basket Partyja!

Zagotovite si torej vstopnico za zabavo in športni dogodek, ki ju zagotovo še dolgo ne boste pozabili!

