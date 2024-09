kronika

Danes brez elektrike

23.9.2024 | 07:00 | M. K.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE izvod 4. Dolnje Griblje.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI LJUBNU;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA 1948.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Lontovž, nizkonapetostno omrežje – Lontovž vas.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško okolica na območju TP Mrčna sela, nizkonapetostno omrežje – Kmetiji Resnik, Gorjup med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico pa na območju TP Brezina, nizkonapetostno omrežje – Brezina dolna Omerzu - Planinc med 10:30 in 13:00 uro in na območju TP Bojsno, nizkonapetostno omrežje – Gornje Bojsno med 8:30 in 12:00 uro.

