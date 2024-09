posavje

FOTO: Dan brez avtomobila v Krškem

20.9.2024 | 12:50 | M. K.

Foto: MO Krško

Krško - V okviru Evropskega tedna mobilnosti so danes tradicionalni dan brez avtomobila obeležili tudi v starem mestnem jedru Krškega na delu Ceste krških žrtev, ki so ga zaprli za promet in prepustili najmlajšim.

Več kot 280 drugošolcev je uvodoma pozdravil podžupan Mestne občine Krško Janez Jože Olovec, ki jim je zaželel razigran in poučen dan. Otroci so dan preživeli v znamenju ustvarjalnosti, igre in gibanja. Spoznavali so trajnostno mobilnost, pravilno ravnanje v prometu, delo gasilca, pomen zdrave prehrane, ločevali so odpadke, telovadili, plesali, se preizkusili na poligonu, obiskali muzej, prisluhnili pravljicam, brali in risali, so sporočili z občine.

Koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti na Mestni občini Krško Alenka Laznik je v izjavi za medije povedala, da so se letošnjega dneva brez avtomobila udeležili drugošolci iz osnovnih šol celotne občine, ki so na aktivnosti v starem mestnem jedru prišli peš ali z avtobusom – v duhu trajnostne mobilnosti. Izpostavila je, da Evropski teden mobilnosti v mestni občini Krško poteka že 16. leto in verjame, da jih je še veliko pred nami. Na prireditvi, ki jo je povezovala Klavdija Mirt, so tokrat sodelovali Zdravstveni dom Krško, skupni prekrškovni organ, Poklicna gasilska enota Krško, Mestni muzej Krško, Kostak, d. d., Glasbena šola Krško, Valvasorjeva knjižnica Krško, Športna zveza Krško in Zveza prijateljev mladine Krško, ki so se predstavili na stojnicah oz. pripravili pestre delavnice.

Dan je bil namenjen ozaveščanju o pomembnosti trajnostne mobilnosti in bolj zdravih oblik gibanja, kar so otroci spoznavali skozi igro in izobraževalne vsebine, so še zapisali v sporočilu za javnost.

