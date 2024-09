novice

Večerni dialogi o potovanjih, študiju, dobrih, starih časih s Klemnom, Janijem in Andrejem

20.9.2024 | A. S.

Ko sedejo za mizo trije mladi moški, Klemen Selaković, Jani Pravdič in Andrej Škraba, izobraženi, delovni, razgledani, vedno nastanejo zanimivi dialogi. Tokrat so se pogovarjali o tem, kako različne poglede imajo na potovanja. Za Klemna vemo, da ima rad čim lepše hotele, ravno zdaj je na potovanju po Nepalu in Indiji. Jani pravi, da se mu zdi dobro, da se človek dlje časa zadržuje na enem mestu, tako bolje spozna državo in njene ljudi. Če se premikaš, izgubiš preveč časa. Andrej pa je povedal anekdoto, kako je skoraj umrl na letalu iz New Yorka v Evropo, imel je 41 stopinj Celzija vročine in kovid, in bal se je, da ga bodo obdržali v ZDA, kjer bi ga dan bolnišnice stal kakšnih 3000 evrov. A na srečo je prišel domov in šel takoj na urgenco.

No, o takšnih in drugačnih temah so se pogovarjali trije prijatelji. Vzemite si čas, Večerni dialogi so dolgi. Na TV Veseljak Golica ponovitev v nedeljo ob 21.00. Na Aktual TV pa v sredo in v soboto ob 21.00.

