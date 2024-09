šport

Motokrosisti na pokal narodov po izboljšanje lanske uvrstitve

20.9.2024 | 09:30 | STA

Ljubljana - Najboljši motokrosisti na svetu bodo zadnje dejanje sezone opravili 5. in 6. oktobra v Matterley Basinu v Veliki Britaniji, kjer jih čaka preizkušnja za pokal narodov. Slovenijo bodo zastopali Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj, ki bodo skušali izboljšati lansko deveto mesto iz francoskega Erneeja.

Predsednik AMZS Leopold Pungerčar in reprezentanca Slovenije za Pokal narodov 2024 (od leve: Pungerčar, Pancar, Gajser, Peklaj in Kragelj). (Foto: Goran Krošelj; AMZS)

O tem je prepričan tudi slovenski selektor Sašo Kragelj. "Tako Gajser kot Pancar sta v vrhunski formi, zato verjamem, da bosta to pokazala tudi na pokalu narodov. Tudi Peklaj kaže dobre vožnje, zato sem prepričan, da lahko letos še izboljšamo najboljšo uvrstitev tem tekmovanju," je na včerajšnji novinarski konferenci na sedežu Avto-moto zveze Slovenije v Ljubljani povedal nekoč najboljši slovenski motokrosist.

Njegove besede je potrdil tudi zdajšnji najboljši slovenski motokrosist Gajser. "Počutim se dobro. Mislim, da smo vsi v dobri formi. Imamo ekipo, s katero lahko resnično dosežemo vrhunski rezultat, in ki je zelo dobro pripravljena na pokal narodov," pred zadnjo preizkušnjo sezone razmišlja Gajser, ki ga še pred tem konec septembra v Španiji čaka zadnja dirka v boju za peti naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP.

Vsem udeležencem dodaten razlog za optimizem vliva tudi dejstvo, da jim proga v Veliki Britaniji zelo ustreza, saj je precej trda ter omogoča dolge in visoke skoke. "To progo res vsi obožujemo. Vzdušje v ekipi je zelo dobro. Na tem mestu pa bi želel spomniti, da je to zgolj ena tekma, na kateri se lahko zgodi marsikaj," je še povedal motokrosist iz Makol.

Gajser bo za Slovenijo dirkal v elitnem razredu MXGP, v katerem mu je letos družbo delal tudi Pancar. "Zelo sem ponosen, da bom lahko zastopal Slovenijo. Za mano je dokaj dobra sezona, zato se veselim še zadnjih tekem, na katerih bom poskušal doseči dober rezultat", je povedal Pancar, ki bo na pokalu narodov nastopal v odprtem razredu MX, medtem ko v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v prej omenjenem razredu zaseda 13. mesto.

Dodal je še, da bo konkurenca v pokalu narodov kar velika, saj bo nastopilo 37 držav. "Težko je reči, kdo bo zmagal. Med glavne favorite pa bi uvrstil lanske zmagovalce Francoze, poleg njih pa še Američane in Nizozemce. Mislim, da bo tekmovanje zanimivo tudi za gledalce," je glede napovedi razpleta pri vrhu povedal Pancar.

Slovenske barve bo v omenjenem tekmovanju prvič branil Peklaj, ki se je lani na tekmi svetovnega prvenstva poškodoval prav v Matterley Basinu in bo nastopil v razredu MX2. "Proga mi je bila zelo všeč, čeprav sem doživel precej grd padec. Mislim, da imam skupaj s kolegoma iz reprezentance možnost za lep rezultat," je dejal najmlajši v slovenski motokrosistični vrsti.

Peklaj sicer velja za "najšibkejši" člen slovenske reprezentance, a selektorja Kraglja to ne skrbi preveč. "Glavna aduta bosta zagotovo Tim in Jan, a je imel tudi Jaka v letošnji sezoni številne svetle trenutke, zato bo moral predvsem umiriti svojo glavo in izkoristi fizično moč, da bo dodal kamenček v mozaik skupnega rezultata. Zagotovo pa se nanj ne sme izvajati pritiska, saj je še mlad tekmovalec, ki potrebuje izkušnje," je o Peklaju povedal Kragelj.

Peklaja še pred pokalom narodov že konec tedna čaka še ekipna preizkušnja v evropskem pokalu narodov v Romuniji, kjer bo nastopil skupaj z Lukasom Voskom, Aleksom Novakom in Timotejem Žafranom.

Tekmovanje v pokalu narodov sicer poteka v dveh fazah, pri čemer so najprej na sporedu kvalifikacije, iz katerih se 20 najboljših reprezentanc uvrsti v finale. Šteje pet najboljših voženj, medtem ko se najslabši izid črta.

