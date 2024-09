dolenjska

Izjemen letnik - spet bodo polnili Lentarja

20.9.2024 | 10:00 | L. Markelj, foto: S.B., R.Z.

Vrbovci nad Šentjernejem - Čas trgatve je še posebej slovesen v vinski gorici Vrbovci nad Šentjernejem, kjer raste najstarejša potomka trte z Lenta, najstarejše trte na svetu. Pred 32 leti so jo posadili na »farovški zemlji« pri križu ob cesti. Trta, ki jo je posadil in vzgojil priznani šentjernejski trsničar viničar Franc Martinčič, je bila vsa leta negovana z ljubeznijo in skoraj vsako leto obilno rodi ter privabi množico trgačev k slovesni trgatvi.

Nasmejani obrazi na trgatvi potomke trte z Lenta v šentjernejskih Vrbovcih (od leve proti desni): Janez Rihtaršič, Rok Zupančič, Stane Bregar in Jernej Martinčič.

Tako je bilo tudi te dni, ko je trgatev šentjenrejske potomke najstarejše trte na svetu potekala ob žetveni polni luni – ta je najbližje datumu prehoda iz poletja v jesen.

Trgatev je potekala z močno kulturno in etnološko noto ter s pridihom obujanja ljudskih modrosti.

Trta je letos neverjetno obrodila!

Predsednik Kulturno etnološkega društva Gallus Bartholomaeus Stane Bregar je kronološko orisal več kot tridesetletno spremljanje rasti potomke. Poleg Martinove sobote iz leta 1993, ko so potomko v skoraj polmetrskem snegu slovesno posadili, je izpostavil leto 2009, ko je viničarstvo nad potomko od svojega očeta Franca Martinčiča prevzel sin Jernej Martinčič, leta 2018 celo kralj cvička, ter leto 2011, ko je bila po letu 2000 opravljena že druga vizitacija šentjernejske potomke trte. Opravil jo je mariborski viničar »mame trte z Lenta« Anton Zafošnik in njegov naslednik Stanislav Kocuter. Tistega leta so iz grozdja izjemne kakovosti pridelano vino shranili v posebni priložnostni polnitvi 40-ih steklenic Lentarja, kot so ga poimenovali.

Izjemen letnik Lentar 2011!

Lentar 2011, letos pa bodo polnili novega!

Bregar je v imenu društva, ki je leta 2000 od občine Šentjernej prejelo patronat nad potomko, ob tej priložnosti šentjernejskim vinogradnikom v hrambo izročil zadnjo steklenico Lentarja, tega izjemnega letnika 2011.

Letošnja letina potomke trte z Lenta je dobra. Trta je bila polna in je lepo obrodila, grozdje pa sladko, in viničar Jernej je potrdil polnitev Lentarja 2024! Sicer obrano grozdje s potomke dodajo k ostalemu za cviček.

Seveda na trgatvi ni šlo brez merjenja in ocene sladkorne stopnje grozdja. Meritev sta po preverjeni »odokativni metodi Gallus Bartholomaeus« opravila Jernej Martinčič in predsednik Društva vinogradnikov Šentjernej Rok Zupančič. Njuna ocena je bila: »grozdje je tehnološko zrelo za trgatev, izbrane jagode ne presegajo sladkorne stopnje 84 °Oe« , vendar segajo krepko čez 74 °Oe sladkorne stopnje, kar je letini primerno. Merjenje teže obranega grozdja po »odokativni metodi-Gallus Bartholomaeus« (en tolk Kg) je opravil Darko Bambič.

Jerneju Martinčiču certifikat



Martinčičeva dekleta so pokazala svoje pevske sposobnosti.

Slovesne trgatve v Vrbovcih, ki so jo popestrili pevci Šentjernejskega okteta ter pevska skupina Martinčičevih deklet ob spremljavi ukulele, so se udeležili predsedniki šentjernejskega vinogradniškega društva: Stane Grubar, Darko Bambič, Jurij Krštinc in Rok Zupančič. Manjkal ni niti novi župnik Janez Rihtaršič.

Predsednik društva Rok Zupančič je viničarju trte Jerneju Martinčiču za 15-letno odgovorno opravljanje viničarskih obveznosti izročil certifikat Šentjernejskega petelina iz Slovenske genske banke omenjene pasme. Kot dodaja Bregar, mu bodo petelina seveda izročil ob pri priliki, »ko ga bodo uspeli ujeti.«

Trgatev seveda ni minila brez dobrega likofa, ko se je slišala pesem, pa razne življenjske modrosti pod Gorjanci, ki jih Šentjernejčani imenujejo kar njihove svete gore …

