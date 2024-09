dolenjska

Kriva, ker ni prijavila sodelavca

20.9.2024 | 07:30 | L. Markelj

Šmarjeta, Trebnje - Nekdanja ravnateljica OŠ Šmarjeta Nevenka Lahne obsojena, ker je zavestno opustila dolžno ravnanje in domnevnega spolnega napada zaposlenega na učenca ni takoj prijavila niti ni o tem obvestila učenčevih staršev – Kaj pa strokovni delavec?

Nevenka Lahne (Foto: arhiv DL)

Po dveh letih od domnevnega spolnega nasilja na OŠ Šmarjeta, šlo naj bi za neprimerno dopisovanje in pošiljanje neprimernih videovsebin zaposlenega na šoli enemu od učencev, se je pred kratkim zgodil prvi sodni epilog. Tedanja ravnateljica šole Nevenka Lahne je bila spoznana za krivo nevestnega ravnanja, ker je bila o zadevah seznanjena, a ni ustrezno ukrepala.

Okrajno sodišče v Trebnjem je Nevenki Lahne izreklo pogojno obsodbo, v kateri so ji določili kazen šestih mesecev zapora, kazen pa ne bo izrečena, če obdolženka v preizkusni dobi treh let ne bo storila novega kaznivega dejanja. Plačati mora tudi 155 evrov stroškov kazenskega postopka. Sodba je pravnomočna.

Kot piše v obrazložitvi sodbe – zaradi varstva osebnih podatkov nekaterih vpletenih smo jo dobili delno anonimizirano –, je Nevenka Lahne kriva, da je kot uradna oseba zavestno opustila ovadbo kaznivega dejanja, za katero je izvedela pri opravljanju svoje službe.

Sodišče je Nevenki Lahne izreklo pogojno obsodbo šest mesecev zapora s preizkusno dobo treh let.

Kot piše v sodbi, je Nevenko Lahne med 9. in 19. septembrom leta 2022 kot uradno osebo šole ena od učiteljic obvestila, da ji je prizadeti učenec tistega dne povedal, da mu je eden od strokovnih delavcev šole po telefonu pošiljal sporočila z neprimerno vsebino. Ta so vsebovala smeške s srčki in slinastimi emotikoni, poslal pa mu je tudi svoj video, v katerem se v šolskih prostorih prijema po oprijetih hlačah za svoje spolovilo in ga z roko potresa, pri čemer je posnetek namigoval na spolnost, zato je bil učenec zmeden in zbegan ter ni mogel spati.

OPUSTILA DOLŽNO RAVNANJE

Po razsodbi trebanjskega okrajnega sodišča je iz vsega tega izhajalo, da je bilo zoper otroka storjeno kaznivo dejanje spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, tedanja ravnateljica šole pa navedenega dogajanja ni prijavila organom pregona, kot bi to morala storiti, niti ni o tem obvestila učenčevih staršev vse do 20. septembra 2022, ko je dogajanje že začela obravnavati policija na podlagi anonimne prijave.

S tem je storila kaznivo dejanje opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca po 2. odstavku 281. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), za katero je predvidena kazen zapora do treh let, storilcu pa je mogoče izreči tudi pogojno obsodbo.

KAZNOVALNI NALOG

Kot je v obrazložitvi sodbe zapisala sodnica Okrajnega sodišča Trebnje Tadeja Predanič, je predlagana kazenska sankcija glede na vsebino vseh dokazov ustrezna, zato je sodišče v celoti ugodilo kaznovalnemu nalogu, ki ga je predlagalo Okrožno državno tožilstvo iz Novega mesta. Za ta primer namreč sodišče ni razpisalo glavne obravnave, ampak je Okrožno državno tožilstvo iz Novega mesta zoper obdolženo Nevenko Lahne 9. julija letos vložilo obtožbeni predlog in sodišču predlagalo, naj izda kaznovalni nalog ter z njim obdolženki izreče pogojno obsodbo in kazen šest mesecev zapora pogojno s preizkusno dobo treh let. Sodišče se je s tem predlogom strinjalo, izdalo sodbo in izreklo kazensko sankcijo, kot jo je predlagala okrajna državna tožilka Gordana Vertuš Knez. Če bi Lahne, ki jo je po pooblastilu zagovarjala odvetnica Klementina Zeme, v roku 15 dni podala ugovor, bi sodišče sodbo razveljavilo in potem razpisalo glavno obravnavo, kar pa se – kot rečeno – ni zgodilo.

Novomeško tožilstvo še vedno preiskuje sporna dejanja strokovnega delavca šole.

POUČUJE NA ŠOLI

Nevenka Lahne, za katero je Inšpektorat za šolstvo zaradi nevestnega dela kršitve predpisov in opuščanja svojega nadzorstva dvakrat podal predlog za razrešitev z mesta ravnateljice, a svet zavoda OŠ Šmarjeta tega ni upošteval, je 29. junija lani sama odstopila s te funkcije. Ravnateljica je bila 22 let.

Na šoli je ostala zaposlena kot učiteljica razrednega pouka, na mestu ravnateljice pa jo je najprej zamenjala vršilka dolžnosti Lea Povše Škoda, po dveh ponovljenih razpisih pa od 1. februarja letos šmarješko šolo vodi Tadeja Molan Žinko.

TOŽILSTVO SKOPO

Kaj pa se je v dveh letih od omenjenih dogodkov na OŠ Šmarjeta zgodilo z nekdanjim strokovnim delavcem šole, ki naj bi nadlegoval učenca?

Šolski inšpektorat mu je novembra leta 2022 izrekel suspenz, na katerega se je sicer pritožil, a neuspešno. Moral je zapustiti šolo. Kako je s kazenskim postopkom zoper njega, smo se pozanimali na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu, kjer so nam pred letom dni povedali, da je bila podana zahteva za preiskavo. Na naša tokratna vprašanja, ali je tožilec že sprejel odločitev o vložitvi obtožnice, je višji državni tožilec, vodja Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu, Srečko Hočevar skopo odgovoril: »Zadeva je še vedno v fazi preiskave.«

Kaj to pomeni, si lahko razlaga vsak sam. Kakšne posledice nosi žrtev, nadlegovani najstnik, ki naj bi že v času afere ostal bolj kot ne sam in diskreditiran ter je doživljal razne pritiske in šolanje končal od doma, pa očitno prav dosti ne zanima nikogar.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

‹ nazaj