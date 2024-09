posavje

Končno gradnja kanalizacije v Krški vasi

20.9.2024 | 11:00 | M. K.

Brežice - Župan Občine Brežice Ivan Molan je s predsednikom uprave uprave družbe Kostak Miljenkom Muho včeraj podpisal pogodbo za izgradnjo kanalizacije v Krški vasi. Pogodbena vrednost znaša dobrih 2,83 milijona evrov. Dela se bodo začela prihodnji mesec, končala pa januarja 2026.

Brežiška občina je za izgradnjo kanalizacije uspešno pridobila milijon evrov evropskih sredstev v okviru načrta za okrevanje in odpornost.

Dela se bodo začela v oktobru in bodo zaključena do konca januarja 2026. Izgradnja kanalizacije bo potekala v štirih fazah in bo obsegala izgradnjo cevovoda v dolžini 7239 metrov in petih črpališč, so po podpisu pogodbe sporočili iz občine.

V okviru projekta bodo prav tako zgradili tlačni vod od Krške vasi do Brežic s podvrtavanjem pod reko Savo, da se bodo fekalne odpadne vode preko črpališč in tlačnega voda priklapljale na obstoječo omrežje na Prešernovi cesti do Centralne čistilne Brežice.

Od začetka ideje do podpisa pogodbe je preteklo skoraj 20 let. Prvotno je bil predviden kanalizacijski sistem, ki bi se navezoval na čistilno napravo v Cerkljah ob Krki in sofinanciran s sredstvi ministrstva za obrambo. Ker je država zavrnila sofinanciranje kot neupravičeno, je občina spremenila projekt, iskala vire za sofinanciranje, zaradi nesodelovanja nekaterih krajanov oz. lastnikov zemljišč ob pridobivanju služnost je bilo potrebno tudi prilagoditi tudi projekt, so pojasnili na občini.

"Danes je pomembno samo to, da smo z vztrajanjem prišli do podpisa pogodbe, zato upam, da bode dela izvedbe gladko tekla," je ob podpisu dejal Molan.

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Franc Jurečič je ob tem dejal, da je to zgodovinski dan za kraj. "Potrebovali in želeli smo si protipoplavne zaščite in kanalizacije," je poudaril.

Družba Kostak bo pri izgradnji kanalizacije sodelovala s partnerjem Gradnje Boštanj.

