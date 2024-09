posavje

FOTO: Treščilo, kot bi eksplodirala bomba

19.9.2024 | 18:00 | M. L.

Slovenska vas - »Nocoj ob 21.15 smo imeli dogodek, ki ga ne bomo nikoli pozabili. Kljub varovalni ograji se nam je prikotalila tonska skala iz gozda. Obšla je mrežo in se ustavila ob hiši,« je včeraj ponoči sporočila Draženka Horvat Krstić iz Slovenske vasi, kraja v brežiški občini ob slovensko-hrvaški meji.

Zinka Horvat ob skali, ki je s strmega pobočja zgrmela pred hišo. (Foto: M. L.)

Sreča v nesreči je bila, kot pravi in kot smo že poročali, da je skala zgrmela z vrha nad njihovo hišo v dolino ob taki uri, ko so bili vsi v družini v hiši, drugače bi skala lahko koga pokopala pod seboj.

V desetih letih je to že druga velika skala, ki se je odtrgala od kamnitega brega nad hišo in se prikotalila čisto blizu hiše.

Skala nepravilne oblike je visoka skoraj 120 centimetrov in ima premer okrog 188 centimetrov, njen obseg je dobrih 4,5 metra, kot je izmeril Draženkin mož Branko.

Kot bomba

Branko je bil, kot pravi, sinoči ob dogodku v kopalnici, katere stena je zunanja stena hiše. Tako ga je od skale, ko je po zraku padala s pobočja pred hišna vhodna vrata, ločila izjemno majhna razdalja. Kaj bi se zgodilo, če bi kamnita gmota zavila le nekoliko bolj desno in treščila v steno hiše, Branko raje ne pomisli. Skala je namreč le malo stran odlomila robove stopnic, zdrobila betonsko ploščo pri vhodu in odbila velik kos hišnega vogala. Preden je pristala pred hišo, se je v pobočju nad hišo zarila v tla in je za njo ostala več kot pol metra globoka jama; iz te jame jo je še zadnjič dvignilo v zrak in odneslo do vhoda.

»Slišal sem nek nenavaden zvok, nekaj, kot lomljenje. Mislil sem, da je drevo v gozdu nad hišo ali kaj takega. Trajalo je zelo kratek čas. Potem je treščilo, kot bi eksplodirala bomba. Šel sem ven pogledat. Sprva nisem videl ničesar nenavadnega. Ko sem pogledal dol ob hiši, sem se zgrozil, ko sem videl, kaj se je zgodilo,« je danes povedal Branko.

Kot pravi mama Draženke Horvat Krstić, Zinka Horvat, je sinoči že bila v postelji. Ko je skala treščila na beton pred hišo, se je vse streslo.

Ograja pomaga, morali bi jo podaljšati

Skala se je odtrgala v strmem pobočju visoko nad hišo, kot je danes dopoldne ugotovil brežiški podžupan, sicer pa sosed in svak družine Draženke Horvat Krstić, Bogdan Palovšnik, ki si je stanje terena ogledal na kraju samem.

Kot je povedal, so pred leti postavili na pobočju mrežasto ograjo za zaščito hiš pred skalami, kar je plačala država. Veliko manjših skal ograja ustavi. »Skala, ki se je odlomila sinoči, pa je bila prevelika. Ker je zelo težka, je podrla ograjo, in sicer tisto nižjo, in se skotalila čez. Škoda je, da so visoko ograjo postavili le na delu pobočja, ostali del pobočja je brez te, vendar se je zdaj izkazalo, da lahko skale padajo prav na tem delu, ki ga varuje samo nizka ograja,« pravi Bogdan Palovšnik. Ob tem pohvali, da so pred leti, ko so postavili varovalno ograjo, z mrežo zavarovali pred zdrsom tudi zelo veliko skalo visoko v izjemno strmem pobočju.

Bogdan Palovšnik si je danes ogledal na kraju samem, kje se je od gozdnate podlage tokrat odtrgala skala. (Foto: M. L.)

V torek pridejo

Občina Brežice se je odzvala. Skalo in posledice njenega padca si je danes ogledal vodja občinskega oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe David Flajnik. Kot je povedal ob obisku, je že obvestil pristojne službe, in tako si bodo strokovnjaki v torek ogledali teren in se odločili o nadaljnjih zaščitnih ukrepih.

David Flajnik (levo) in Bogdan Palovšnik sta si danes ogledala pobočje, ki ga bodo najverjetneje prečno pregradili z visoko ograjo, ki naj bi v bodoče zadržala težke skale. (Foto: M. L.)

Skala, ki je padla sinoči, je že druga velika v zadnjih desetih letih. Na strmem pobočju, ki je poraslo z redkim gozdom, je še več takih, ki bi zaradi očitne slabe pritrjenosti na podlago, lahko hitro zgrmele v dolino.

‹ nazaj