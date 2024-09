posavje

FOTO: Družini večerni mir skalila ogromna skala

19.9.2024 | 09:00 | R. T.

Foto: Facebook/D. H. K.

Jesenice na Dolenjskem - Na Jesenicah na Dolenjskem se je včeraj zvečer odvil dogodek, ki bi se lahko kaj hitro končal tragično.

»Taka skala se nam je, pred pol ure, prikotalila do hiše, kljub temu, da imamo varovalno mrežo. Lahko bi bilo usodno, da si ni izbrala take pozne ure, ko smo bili vsi v hiši,« je včeraj pozno zvečer na družabnem omrežju naznanila uporabnica z brežiškega območja. Kot poroča portal 24ur, se je dogodek odvil na območju krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Velika, »tonska« skala se je prikotalila iz gozda, a na srečo ni terjala poškodb ali povzročila večje škode, je za portal dejala bralka, ki je pojasnila še, da je bil to tam že drugi tovrsten primer v zadnjem desetletju.

Bralka je razkrila še, da se v gozdu nahaja še več podobnih skal, prebivalci, ki živijo ob robu gozda, zato vsakodnevno živijo v strahu. Mrežo, ki jo je skala zaobšla, so po njenih besedah na podlagi meritev in izračunov postavili pred leti. Do tega dogodka jim je še predstavljala neko varnost, »a žal nas je od danes spet strah skal varovalni mreži navkljub,« je še poudarila za portal.

