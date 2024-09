kronika

Brez vozniške in registracije z audijem bežal pred policisti

19.9.2024 | 10:30 | M. K.

Policisti PP Črnomelj so v naselju Lokve včeraj okoli 10. ure ustavljali voznika osebnega avtomobila Audi A4, ki sprva znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. Zapeljali so za njim, ga ustavili in ugotovili, da 32-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o voznikih z ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.240 evrov, pojasnjujejo na PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; R. B.)

Vlomi in tatvine

V Žužemberku je v noči na sredo nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel predalnik z menjalnim denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 800 evrov škode.

Na Kandijski cesti v Novem mestu je med 17. 9. in 18. 9. neznanec skozi okno vlomil v prodajalno in izmaknil okoli 300 evrov.

V noči na sredo je v Črnomlju nekdo vlomil v poslovne prostore prodajalne in ukradel denar in darilne bone. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.600 evrov škode.

Včeraj okoli 12. ure je na parkirnem prostoru prodajalne na Šentjernejski cesti v Novem mestu nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila s prednjega sedeža vzel denarnico z gotovino in dokumenti. Lastnica je oškodovana za več kot 2.000 evrov.

Med 13. 9. in 18. 9. je v Ručetni vasi nekdo skozi okno vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

S travnika pri naselju Šedem na območju Krškega pa je nekdo ukradel električnega pastirja in akumulator. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Slovenska vas, Loče, Mihalovec, Podgračeno, Čatež ob Savi, Stara vas, Brezovica na Bizeljskem) včeraj prijeli 52 državljanov Sirije, 37 Afganistana, 14 Kitajske, deset državljanov Bangladeša in Turčije, sedem Maroka, šest državljanov Burundija in Indije, štiri Nepala, tri Somalije, dva državljana Egipta, Kube in Pakistana, državljana Palestine in Irana. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli deset državljanov Turčije in državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 87. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 227 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj