Z ministrom o varnosti in Romih

18.9.2024 | 15:00 | I. V.

Novo mesto - Danes dopoldne se je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar v spremstvu generalnega direktorja policije Senada Jušića obiskal župana Mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija in se z njim pogovarjal o varnostnih razmerah v občini in, kot so to poimenovali, romski tematiki.

O romski problematiki so pred rotovžem spregovorili minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, generalni direktor policije Senad Jušić in župan Gregor Macedoni. (Foto: I. Vidmar)

Po pogovorih so vsi trije dali tudi izjave za medije. Minister Poklukar je povedal, da sta imela z županom v zvezi z romsko problematiko na območju Mestne občine Novo mesto izredno konstruktiven pogovor: »V zadnjem času je tu prišlo do eskalacije tako nasilnih kot tudi kaznivih dejanj. Policija je javnosti že sporočila, da je že raziskala določena kazniva dejanja, za kar sem policistom in policistkam med obiskom Policijske uprave Novo mesto že čestital. Vsekakor pa kot minister za notranje zadeve nisem še zadovoljen s stanjem varnosti na tem območju, zato policija nadaljuje s svojimi aktivnostmi. Vesel sem pohvale župana na delo policije in zadovoljen sem s sodelovanjem policije PU Novo mesto z županom in občinsko upravo ter medobčinskim inšpektoratom, ki s policijo sodeluje v mešanih patruljah. Z županom sva odprla kar nekaj vprašanj, ki ne zadevajo le ministrstva za notranje zadeve ampak tudi širše vlade. Župan je ponovil svoje stališče do socialnih transferjev, področja izobraževanja in vzgoje ter drugih področij, kar bom prenesel tako predsedniku vlade kot tudi ministricam in ministrom,« je med drugim povedal minister in ob tem napovedal jutrišnji sestanek medresorske skupine pod vodstvom državne sekretarke ministrstva za notranje zadeve Helge Dobrin v Škocjanu.

Omenjeni sestanek bodo v Škocjanu pospremili tudi protesti z romsko problematiko povezanih civilnih iniciativ, o katerih je minister dejal, da upa, da bodo minili mirno in kulturno in da nima nič proti protestom, ki so ustavna pravica državljanov. »Vesel sem, da bo medresorska skupina prišla v lokalno okolje, kjer je romska problematika visoka in verjamem, da se bodo pogovorili tudi z organi lokalne skupnosti občine Škocjan in tudi z oškodovanci, ki so bili prizadeti v teh kaznivih dejanjih,« je še povedal in dodal, da je policijska uprava Novo mesto poleg tega zelo obremenjena tudi z nedovoljenimi migracijami ter ob tem čestital policiji, da je do danes prejela več kot 380 tihotapcev, ki so po njegovih besedah »tudi na uspešen način sprocesirani.«

Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je poudaril dvojno vlogo ministra Poklukarja na tem obisku, kot notranjega ministra in kot člana vlade, saj je tema, o kateri so razpravljali, izrazito medresorska. »V tej medresorski zgodbi so potrebni sistemski ukrepi, ki bodo nenazadnje zaščitili tudi delo policistov na terenu. Tako predstavniki lokalne skupnosti kot tudi policisti smo na terenu, zato je prav notranji minister tisti, ki lahko znotraj vlade s primerno statistično obdelavo pove, kje so sistemske težave in kje je treba tudi nadgraditi obstoječo zakonodajo, da bo ta država tudi to socialno problematiko, ki seveda zelo vpliva na naše varnostne razmere, začela učinkovito reševati. Ko se pretepe policista, ko se ga napade, ko se ga zbrca, smo s tem zbrcani vsi državljani. Zaščititi moramo delovanje te države in ob tem razumeti vzroke, ki segajo tudi v sodni del. Ko pride izrečena prekrškovna sodba do finančnega dela izterjave, je treba tudi v tem delu razumeti, zakaj se stvari dogajajo, kot se. Dejstvo je, da se stvari na terenu na tem področju poslabšujejo. Policija pravilno odreagira, poskuša preprečiti eskalacijo, vendar samo z delom policistov te problematike ne bomo rešili, ampak bomo soočeni z vedno bolj drznimi dejanji. Zato pozivamo vse odločevalce v Ljubljani, da gre za zelo zahtevno, predvsem pa povezano problematiko, ki se tiče več resorjev, zato mora k reševanju pristopiti vlada kot celota. So stvari, ki od daleč zgledajo drugače, kot tukaj na terenu. So zelo zahtevne in treba jih je začeti reševati nemudoma,« je med drugim povedal župan Macedoni.

Generalni direktor policije Senad Jušić je povedal, da sta z ministrom obiskala več občin z romsko problematiko in da pri tem ni možno potegniti enoznačnih rešitev. »To zahteva premišljen in preudaren sistemski pristop pri iskanju rešitev. Kot generalnemu direktorju policije mi je bilo med obiskom v Novem mestu v zadovoljstvo slišati, da so zadovoljni z delom policistov PU Novo mesto. Čeprav s stanjem varnosti na tem območju še nismo zadovoljni, ugotavljamo, da gredo ukrepi policije v pravo smer. Slovenska policija se s to problematiko intenzivno ukvarja in se sistematično odziva na vse dogodke že vse od konca meseca junija.«

