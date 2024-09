bela krajina

Športna dvorana pri šoli bo dobila nove garderobe

18.9.2024 | 10:30 | M. K.

Foto: Občina Metlika

Metlika - Županja Martina Legan Janžekovič je z direktorjem podjetja TGH Markom Jarnevićem včeraj podpisala pogodbo za ureditev garderob v športni dvorani pri OŠ Metlika.

Obstoječi prostori garderob, tušev in sanitarnih prostorov v dvorani pri šoli so dotrajani in nujno potrebni celovite prenove. Oprema je zastarela in ne ustreza več sodobnim standardom, pogosto pa so potrebna tudi popravila, ki povzročajo dodatne vzdrževalne stroške, so sporočili z občine.

Predmet investicije so prostori skupne površine okoli 142 m2, ki zajemajo tri ženske enote, tri moške enote ter dva kabineta. Obnovili bodo elektro in strojne napeljave, sanirali temelje zidu, uredili toplotno in hidroizolacijo tlaka, zamenjali stavbno pohištvo in vgradili novo pohištvo – klopi z odlagalnimi površinami.

''S prenovo želimo omogočiti boljše pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje, športno treniranje, rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa,'' so sporočili iz Metlike.

Vrednost pogodbenih del znaša 298.821 evrov z DDV. Naložbo bo v višini 100.000 evrov sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, razliko pa bo zagotovila Občina Metlika.

