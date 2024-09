šport

Pred vrati odbojkarjev Pokal Novega mesta 2024

18.9.2024 | 07:30 | S. V.

Foto: MOK Krka

Novo mesto - Moški odbojkarski klub Krka v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto organizira tradicionalni turnir za Pokal Novega mesta 2024. Turnir se bo odvil konec tedna, med 20. in 22. septembrom. Na močnem mednarodnem turnirju bodo poleg domače Krke nastopili še FINO Kaposvar (HU), MOK Mursa iz Osijeka (HR) in OK Radnik iz Bijeljine (BA).

Razpored tekem:

1. tekma: petek, 20. 9. 2024 ob 17:30: OK Radnik – MOK Krka

2. tekma: petek, 20. 9. 2024 ob 20:00: MOK Mursa – FINO Kaposvar

3. tekma: sobota, 21. 9. 2024 ob 14:00: OK Radnik – MOK Mursa

4. tekma: sobota, 21. 9. 2024 ob 16:30: FINO Kaposvar - MOK Krka

5. tekma: nedelja, 22. 9. 2024 ob 10:30: OK Radnik - FINO Kaposvar

6. tekma: nedelja, 22. 9. 2024 ob 13:00. MOK Krka - MOK Mursa

Vse tekme se igra po tri nize.

Martin Kosmina, kapetan ekipe: "Turnir si želimo odigrati v popolni postavi in pokazati igro na visokem nivoju. V Novo mesto prihajajo tri močne ekipe, zato bo tak nivo treba držati skozi celoten turnir. Malo se nam še pozna, da je del ekipe prišel na novo, ampak računamo, da bomo z vsakim treningom bolj uigrani in da bomo do začetka sezone prišli na želen nivo."

Vzporedno s turnirjem članov za Pokal Novega mesta 2024 bo v soboto organiziran tudi turnir za kadete. Tudi ta bo mednarodno obarvan, saj bosta poleg kadetov Krke ter Žužemberka na turnirju nastopili še dve hrvaški ekipi - OK Cratis iz Varaždina ter HAOK Mladost iz Zagreba.

Razpored tekem - kadeti - sobota, 21. 9. 2024:

09:30: OK Cratis – MOK Krka, HAOK Mladost - OK Žužemberk

11:00: Tekmi za 1. in 3. mesto

Vstop bo prost.



