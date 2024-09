šport

Za superpokal v Laškem Krka in Cedevita Olimpija

17.9.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Laško - Tekma za superpokal je tradicionalni uvod v novo košarkarsko sezono v Sloveniji. Danes ob 18. uri se bosta v Laškem pomerili Cedevita Olimpija in Krka.

Obe ekipi v novo sezono vstopata s precej spremenjenima postavama v primerjavi s prejšnjo sezono. V Krki je Dejan Jakara novi glavni trener, asistirata mu Domen Zevnik in Leon Stipaničev, za kondicijo skrbita Janez Konjar in Jernej Pejanovič. Od lanskoletnega igralskega kadra so ostali Jan Špan (kapetan), Miha Cerkvenik, Robert Jurković, Bine Plut, Žak Smrekar in Niko Bačvić. Novinci so Tibor Mirtič, Marc Garcia Antonell, Tayler Persons, Brady Skeens, Jaka Klobučar in Jakob Čebašek, iz mladinskega pogona Krke je priključen tudi Lovro Fila.

Kapetan Jan Špan (Fotografije: arhiv DL; R. Nose)

Favoriti za prvo lovoriko v novi sezoni pa so Ljubljančani, ki so zmagovalci zadnjih štirih superpokalnih dvobojev. Skupno imajo v svojih vitrinah dvanajst tovrstnih naslovov, Krka pa pet.

"Superpokal je prva v nizu tekem, ki nas čakajo v naslednjih dneh. Moramo se dobro pripraviti in odigrati po naših najboljših močeh. Ob omejitvah pri številu tujcev v ekipi za tekme slovenskih tekmovanj bodo več priložnosti za igro dobili domači igralci. To je priložnost zanje, da se dokažejo," pravi trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

"Jasno je, da je Olimpija favorit. Ima spremenjeno ekipo, ki igra drugačno košarko, bolj fizično igro, z ogromno tranzicijske igre. Mi smo dobro pripravljeni, fizično in psihično. Fantje vedo za kaj gre, zadnje dni delamo tudi na taktiki in jasno, da bomo poskusili presenetiti Olimpijo," je dejal trener Krke Dejan Jakara.

Trener Krke Dejan Jakara

Tekma superpokala, ki vedno poteka na parketu novega člana prvoligaške druščine, v tej sezoni je povratnik Zlatorog Laško, bo odigrana na dan, ko je slovenska košarkarska reprezentanca pred sedmimi leti v Istanbulu postala evropski prvak.

Kapetan in trener Krke

''Končno se začenja uradni del sezone s klasičnim derbijem. Vsi nestrpno čakamo prvo tekmo, napoved pa je nehvaležna, saj ne vemo točno, kako bodo stvari izgledale. Prav s tega razloga pa lahko računamo na odprto tekmo in pozitiven rezultat za nas, kamor stremimo,'' pred tekmo pove kapetan Jan Špan.

''Cedevita Olimpija je favorit, to je povsem druga ekipa, kot je bila lansko sezono. Igrajo drugo košarko, ki temelji na fiziki, krasi jih tranzicijska igra. To me ne preseneča, saj poznam trenerja in vemo, kako želi igrati. S tako igro bomo imeli mi največ težav. Zato moramo odgovoriti na tisto prvo uvodno agresivnost in zelo pametno igrati v napadu, da bi lahko parirali Cedeviti Olimpiji. Smo dobro pripravljeni na superpokal. Vemo, za kaj gre, zadnje dni smo delali na taktiki. Skušali bomo presenetiti Cedevito Olimpijo,'' dodaja trener Dejan Jakara.

Konec tedna se bo začela liga Aba, sredi naslednjega tedna evropski pokal, zadnji vikend septembra pa še državno prvenstvo, ki bo v novi sezoni nosilo ime liga OTP banka.

Zvočni zapisi Dejan Jakara Dejan Jakara Jan Špan Jan Špan

‹ nazaj