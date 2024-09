kronika

FOTO: Popoldne dve nesreči na cesti čez Gorjance

15.9.2024 | 19:30 | M. K.

Ob 14.17 se je na cesti Novo mesto - Metlika pri naselju Jugorje pri Metliki, občina Metlika, voznik z kombiniranim vozilom prevrnil in obstal na kolesih ob cesti. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovano osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo potegnili na parkirišče ter razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom.

Fotografiji: FB PKD

Že ob 12.01 se je na cesti Novo mesto - Metlika pri naselju Veliki Cerovec, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste v obcestni jarek. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli poškodovano osebo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu.

Foto: FB PKD

Drevo na cesti

Ob 7.36 je v Dolenji Stari vasi, občina Šentjernej, podrto drevo oviralo promet na lokalni cesti. Gasilci PGD Dolenja Stara vas so drevo razžagali in odstranili.

Meteorna voda grozila

Ob 10.05 je v naselju Gorenje Gradišče, občina Šentjernej, meteorna voda na dvorišču ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Maharovec so vodo prečrpali.

